15 врятованих життів за тиждень: Фонд Порошенка передав київській лікарні нову партію ШВЛ

8 апаратів штучної вентиляції легень з 3 квітня "стали до бою" з коронавірусом у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги у Києві. Вони були відновлені коштом Фонду Порошенка. Про це повідомляється на сайті політичної сили "Європейська Солідарність".

Про те, наскільки важливим є забезпечення вітчизняних лікарень апаратами штучної вентиляції легень, при передачі чергової партії відновлених ШВЛ Київській клінічній лікарні швидкої допомоги розповів завідувач відділенням інтенсивної терапії Ігор Малиш. Він подякував Фонду Порошенка за допомогу і повідомив, що з часу передачі попередніх двох апаратів вони вже допомогли врятувати життя 15-ти пацієнтів.

"На апаратах, які нам передали тиждень тому, вже 15 людей, пацієнтів перебували на вентиляції. Тобто за цей час ми зробили багато. Все це піде далі в роботу, і я висловлюю вам велику вдячність від колективу відділення інтенсивної терапії за те, що ви нас підтримували і підтримуєте", – наголосив Малиш.

За словами медика, наявні в лікарні дефіцитні апарати ШВЛ давно вичерпали свій ресурс.

"Цим апаратам більше 10-ти років і їм потрібен був капітальний ремонт. І ось завдяки Фонду цей ремонт проведено. Тобто замінили все – електроніку, двигуни, турбіни в цих апаратах – це, можна сказати, абсолютно нові апарати, які прослужать ще не менше 10-ти років", – сказав Ігор Малиш.

Директор комунального підприємства "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Ткаченко наголосив, що це обладнання вкрай необхідне для лікування людей з ураженнями легень і ускладненням коронавірусної хвороби.

"Колектив анестезіологів, реаніматологів має великий досвід штучної вентиляції легень. Більше, ніж наша лікарня швидкої допомоги, мабуть ніде не проводиться така кількість. Щоденно близько 20-ти хворих на штучній вентиляції легень. Наші лікарі мають великий професійний досвід, знають, яку вентиляцію потрібно робити, якого хворого яким апаратом краще і так далі. Дай Бог, щоб хворих не було взагалі і ніхто до нас не поступив. Але лікарня готова допомагати", – сказав він.

Марина Порошенко, яка вже вдруге за останні тижні побувала в цій лікарні, зазначила, що допомога лікарям сьогодні – це головний пріоритет, адже медики перебувають на передньому краї боротьби з епідемією.

"Для Фонду Порошенка пріоритетом є допомога лікарям, які зараз на передовій захисту українського населення від коронавірусу. На жаль, сьогодні вже 30 лікарів захворіли. Фонд Порошенка робить все необхідне для того, щоб захистити наших лікарів. Ми вже профінансували постачання і захисних окулярів, і 700 тисяч масок, 70 тисяч захисних медичних костюмів. Ми їх передаємо до лікарень по всій Україні. І рентген-апарати, які допомагають швидко діагностувати запалення легень та призначити правильне лікування", – сказала Марина Порошенко.

Вона також повідомила, що крім 10 апаратів штучної вентиляції легень, які вже передані у столичну лікарню, зараз вже відновлюються п’ять апаратів ШВЛ для Миколаївської та Івано-Франківської областей. "Всі ці заходи ми робимо для того, аби допомогти вистояти в цих складних випробуваннях, які постали перед всією Україною. Я думаю, що разом ми переможемо цю біду і врятуємо багато десятків і сотень життів українців", – додала вона.

Секретар Київської міськради, голова Київської міської організації партії "Європейська Солідарність" Володимир Прокопів наголосив, що стан підготовки лікарень до епідемії і кількість обладнання він перевіряє особисто, відвідуючи медичні заклади. Прокопів подякував лікарям за сумлінну працю задля збереження здоров’я людей.

"Потребу в апаратах ШВЛ, на жаль, передбачити не може ніхто. Ми тримаємо руку на пульсі по тому, що відбувається у лікарнях в принципі. Не зі звітів, а своїми очима потрібно це бачити. Лікарям низький уклін за те, що ми можемо на вас розраховувати. Бо якщо не буде кваліфікованих лікарів, то скільки б ми не виділяли коштів на медицину – це все піде в нікуди", – додав Прокопів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Фонд Порошенка закуповує обладнання і засоби індивідуального захисту для лікарень по всій Україні. Окрім відновлення апаратів ШВЛ, передана медична реанімаційна апаратура для відділень інтенсивної терапії у 6 лікарнях, а також засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Фонд допомагає людям, які потребують особливого піклування під час карантину – малозабезпеченим, людям похилого віку, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, сім’ям загиблих воїнів та ветеранам АТО/ООС. Більше 10 тисяч продуктових наборів коштом Фонду Порошенка підготовлені і вже надходять в регіони країни.

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