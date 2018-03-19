-15 і сніжний полон: з'явився прогноз погоди на початок тижня

У понеділок, 19 березня, зима в Україні не відступить.

У східних, більшості південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях сильний сніг, місцями хуртовини, снігові замети, передає Укргідрометцентр.

У західних областях температура вдень буде від -4 до -6 градусів, у Закарпатській області від +1 до +3. Вночі на заході прогнозують від -9 до -12 градусів морозу, на Закарпатті від -4 до -6 градусів.

На сході також буде сніжно. Температура повітря складе від 3 - 6 градусів нижче нуля вдень, і від -8 до -13 вночі.

У центральній частині України очікуються опади і темпретатура вдень від -4 до -6 градусів, а вночі від -9 до -13.

На півночі країни сонячно буде в Київській і Житомирській областях, в Чернігівській і Сумській областях випаде сніг. Температура вдень становитиме від - 4 до -7 градусів нижче нуля вдень, і від -10 до -15 вночі.

На півдні сніг, сонячно тільки в Криму. Температура вдень від -4 до +1, в Криму - від +6 до +8. Вночі в регіоні від -4 до -10 градусів морозу, на півострові 3-5 градусів вище нуля.

У Києві сонячно, вдень від -5 до -7 градусів, вночі 11-13 градусів морозу.

У вівторок, 20 березня, в Україну повернеться невелике потепління.

Так, на півночі припиняться опади і залишиться лише хмарність, а на заході мороз знизиться до 1 градуса. Аналогічна ситуація буде спостерігатися на півночі і в центрі країни. Максимально можливий мороз там 20 березня - це 3 градуси. На сході і півдні прогнозують від 0 до 3 градусів морозу, а на півдні - від 3 морозу до 1 градуса тепла.

У середу, 21 березня, температурні показники не зміняться практично по всій країні, чого не можна сказати про ситуацію з опадами - сніг випаде всюди, крім західних регіонів.

Як повідомляв "Обозреватель", за прогнозами синоптиків, істотного потепління в Україні в найближчі дні очікувати не варто, принаймні зима буде ще панувати в найближчі п'ять днів.