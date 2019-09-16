13 країн НАТО: в Україні почалися масштабні військові навчання

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019.

Про це повідомляє 112 Україна. У навчаннях беруть участь понад 3 тисячі українських військових. Більшість із них – представники гірничо-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, також багато військових мають досвід у зоні АТО й ООС.

З українськими військовими навчатимуться приблизно 500 військовослужбовців із 13 країн-учасниць НАТО – США, Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Німеччини, Данії, Туреччини і Великобританії.

У Львові розпочалися українсько-американські навчання slovoidilo.ua

У рамках навчань будуть використовувати систему імітаційного моделювання, яка дозволяє моделювати дії підрозділів і противника у віртуальному просторі в режимі реального часу.

Також до навчання залучено 600 одиниць автомобілів і бронетехніки, 4 вертольоти Мі-8, за допомогою яких здійснюватимуть медичну евакуацію і висадку десанту.

Як писав OBOZREVATEL, Міноборони Росії провели в анексованому Криму на полігоні "Опук" військові навчання, метою яких було відпрацювати "захоплення позицій" із моря.

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