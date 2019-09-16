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16 вересня • оновлено в 14:22
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13 країн НАТО: в Україні почалися масштабні військові навчання

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У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019.

Про це повідомляє 112 Україна. У навчаннях беруть участь понад 3 тисячі українських військових. Більшість із них – представники гірничо-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, також багато військових мають досвід у зоні АТО й ООС.

З українськими військовими навчатимуться приблизно 500 військовослужбовців із 13 країн-учасниць НАТО – США, Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Німеччини, Данії, Туреччини і Великобританії.

У Львові розпочалися українсько-американські навчання

У Львові розпочалися українсько-американські навчання

slovoidilo.ua

Новини
НАТО проводить навчання в Балтійському морі: 4 тис. військових та 40 кораблів

У рамках навчань будуть використовувати систему імітаційного моделювання, яка дозволяє моделювати дії підрозділів і противника у віртуальному просторі в режимі реального часу.

Також до навчання залучено 600 одиниць автомобілів і бронетехніки, 4 вертольоти Мі-8, за допомогою яких здійснюватимуть медичну евакуацію і висадку десанту.

Як писав OBOZREVATEL, Міноборони Росії провели в анексованому Криму на полігоні "Опук" військові навчання, метою яких було відпрацювати "захоплення позицій" із моря.

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Україна Львів
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ажно три тышши укрокалек плюс по взводу от натовских стран - это масштабные учения? Даже мой кошак чуть не опписался от смеха!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Евгений Зеленский, не забудь 4 вертолета Ми-8))...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Центр миротворчества проводит военные учения
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