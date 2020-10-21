Смертність від COVID-19 в Україні перевищила рекордну позначку за добу

За добу, 20 жовтня, в Україні від коронавірусної інфекції померло 141 особа, це рекордний показник смертності з початку пандемії.

Попередній рекорд – 113 померлих – був зафіксований 19 жовтня, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони.

Показник смертності по країні стабільно зростає: 16 жовтня померли 109 заражених українців, 15-го число жертв коронавірусу склало 106 осіб, 12 і 13 жовтня – по 107, 9-го – 108.

Всього на ранок 21 жовтня від COVID-19 в країні померли вже 5927 осіб. Повністю побороли хворобу 132 219 пацієнта.

Як повідомив OBOZREVATEL, станом на середу, 21 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 41 млн осіб. За минулий день виявлено 381 716 нових інфікованих. Найбільше хворих на COVID-19 зафіксували в Індії – 54 тис., США – 61 тис. і Бразилії – 23 тис. За час пандемії від вірусу померло понад 1,1 млн осіб. Побороли хворобу 30,6 млн пацієнтів.