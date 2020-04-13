Сейчас стало мейнстримом писать видеообращения к Президенту и ждать помощи. И увидели мы стримы медиков со всей страны с правдой-маткой о "реформированной отрасли". Думаю, Зеленскому скоро надоест смотреть эти ролики, ведь ситуация везде одинаково плачевная. И бросившись помогать точечно медикам из Сум, придется завтра помогать врачам из Никополя. Вот девушка из Украинки рассказывает о своих злоключениях по местным больницам, где нет ни защитных средств у медиков, ни ПЦР-тестов.

А эта девушка из Першотравенска описывает точно такую же ситуацию, случившуюся с ее мамой уже в Днепропетровской области:

"У моей мамочки коронавирус. Этот пост – не крик души, это наши с вами реалии. 1 апреля с признаками ОРВИ она обратилась в больницу, 3 апреля её госпитализировали с воспалением лёгких. Никаких тестов ей не делали, несмотря на наши просьбы и эпидемию. Дальше выходные — отделение терапии, без докторов, с лечением без результатов. В понедельник ей становиться хуже, отдышка, тяжело дышать, тест не берут, мы звоним куда только можно — все по кругу. И только когда вечером наш городок появляется в новостях, на утро вторника у неё и таких же, как она, с пневмонией, берут эти тесты. Дальше — круче, состояние ухудшается, область с результатами молчит, врачи ничего не предпринимают, все в своем ожидании…"

Маме этой девушки повезло, если можно так сказать вообще о ситуации – руководство ДнепрОГА "прошляпило" сборы одной из церквей в Першотравенске, куда заехали люди чуть ли не изо всего СНГ. И только после вспышки заболевания, массовых обращений в больницу, Першотравенск попал в ленты новостей и туда таки повезли тесты.

Нет тестов – нет инфицированных. Нет больных- нет проблем. Или вы верите в уникальность Украины с рекордно низкими показателями распространения вируса? Полукарантин только гробит экономику, а не останавливает эпидемию.

Даже вон медицинское чудо в Николаевской области закончилось прогнозировано – тесты, оказывается, делали неправильно. Больных нашли. И теперь одно село готовит повстанческие отряды и хочет идти войной на другое, "чумное" село. "Актовое против Вороновки: коронавирусное сражение", так и напишут потом в учебниках истории. Или снимут блокбастер. Если в конце оставить в живых русскоязычного парня и украиномовну девушку, включить саундтреком "Плыве кача", то можно даже рассчитывать на государственное финансирование киноленты. На "патріотичне кино" у нас всегда находятся пара десятков миллионов гривен. И коль мы плавно перешли к кастрации, или секвестру бюджета, то позвольте и мне обратиться к Президенту.

Господин Президент, господин Премьер-министр – заберите эти 100 миллионов гривен, заложенные на "строительство аэропорта в городе Днепр" и отдайте их нашим областным больницам, на питание пациентов. Потому что реформа не предусматривает этой важной опции. Вы же видели обращение из Вашего родного города? 100 миллионов гривен для строительства аэропорта это смех. Дома в Конча-Заспе дороже стоят. Уж тогда эффективней их потратить на юристов и вернуть государству действующий аэропорт Днепра, где, напоминаю, коломойская народна республика. Может вам губернатор Бондаренко или глава областного совета Олейник об этом не сказали? Строить они физически ничего не могут, пока Игорь Валерьевич на это не даст благословение. А вот "освоить" 100 миллионов – точно справятся. Но это, как говорят, совсем другая история…

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