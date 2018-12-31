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''100 грамів хліба на людину!'' У Росії переймаються через жахи ''блокадної'' України

11.3тЧитати матеріал російською

У Росії пропагандисти почали поширювати новий фейк про Україну. На цей раз країні приписали перехід на блокадний режим.

Відповідно до їхніх фантазій, українці обмежили споживання кондитерських виробів, а хліба тепер дається і зовсім 100 грамів на людину. На новий вброс звернув увагу український політолог Олексій Голобуцький.

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"РуссоЗМІ страшно переживають за харчування українців: мовляв, в нас тепер "блокадні 100 грамів хліба на людину" і "зниження кількості кондитерських виробів в раціоні громадян". Ну, так: шалені черги в супермаркетах весь тиждень стояли точно не до хлібного відділу", — прокоментував він.

У мережі жорстко висміяли новий фейк.

"І ті 100 грамів треба ще відібрати у голубів. Все коли-небудь закінчується в цьому світі, крім запасів сильнодіючих галюциногенних речовин у співробітників російських" ЗМІ", — пишуть користувачі Twitter.

''100 грамів хліба на людину!'' У Росії переймаються через жахи ''блокадної'' України
''100 грамів хліба на людину!'' У Росії переймаються через жахи ''блокадної'' України
''100 грамів хліба на людину!'' У Росії переймаються через жахи ''блокадної'' України
''100 грамів хліба на людину!'' У Росії переймаються через жахи ''блокадної'' України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пенсіонер з російського Бійська, не соромлячись почуттів, висловив думку про встановлення головної міської ялинки. Чоловік емоційно і не підбираючи виразів поскаржився на дуже низьку пенсію, заявивши, що х*й без солі доїдає.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Олексій Голобуцький
Місце
Україна
Тег
фейки
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Makc Махов
Makc Махов
У кацапа 🇷🇺🐷 на столе, Путинка. У меня Абсолют. У кацапа на столе голова хамсы, у меня селёдка скумбрия. У меня 5 видов салатов, у кацапа икра кабачковая. Одинаковое только картошка! У меня картошка в горшочках с мясом . У кацапа 🇷🇺🐷 картошка в мундире и гимнастерке! Будем ещё столами меряться? 😅😀😆😆😜😁🖕🏼🇷🇺
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Makc Махов
Makc Махов
В Украине пайка 300 грамм в сутки. А в Кацапстане, 300 граммов моржовой хуятины! 🇷🇺🖕🏼😁😁😜😆😀😅
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Игристое -итальянское,коньяк 7лет грузинский,водка Финляндия,сыры Дор блю,Камамбер и Гауда: икра канадская ,колбасы ...разные из горячего индейка. Салаты; Оливье,креветочный ,из свежих помидоров и огурцов.....смотрю на стол и плакать хочется. Надо в орду просится, там пенсия больше! Украинцев с праздником! Ордынцам -понос и рвоту!
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