''100 грамів хліба на людину!'' У Росії переймаються через жахи ''блокадної'' України

У Росії пропагандисти почали поширювати новий фейк про Україну. На цей раз країні приписали перехід на блокадний режим.

Відповідно до їхніх фантазій, українці обмежили споживання кондитерських виробів, а хліба тепер дається і зовсім 100 грамів на людину. На новий вброс звернув увагу український політолог Олексій Голобуцький.

"РуссоЗМІ страшно переживають за харчування українців: мовляв, в нас тепер "блокадні 100 грамів хліба на людину" і "зниження кількості кондитерських виробів в раціоні громадян". Ну, так: шалені черги в супермаркетах весь тиждень стояли точно не до хлібного відділу", — прокоментував він.

У мережі жорстко висміяли новий фейк.

"І ті 100 грамів треба ще відібрати у голубів. Все коли-небудь закінчується в цьому світі, крім запасів сильнодіючих галюциногенних речовин у співробітників російських" ЗМІ", — пишуть користувачі Twitter.

І ті 100 грам треба ще відібрати у голубів.

Все коли-небудь закінчується в цьому світі, крім запасів сильнодіючих галюциногенних речовин у співробітників російських "змі": pic.twitter.com/UMxzsydag7 - VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 31 грудня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пенсіонер з російського Бійська, не соромлячись почуттів, висловив думку про встановлення головної міської ялинки. Чоловік емоційно і не підбираючи виразів поскаржився на дуже низьку пенсію, заявивши, що х*й без солі доїдає.