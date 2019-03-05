100 днів у полоні Росії: українці зворушливо підтримали захоплених моряків. Фото листів

Морякам ВМС України, які вже 100 днів перебувають у полоні Росії після захоплення кораблів біля Керченської протоки, передали листи зі словами підтримки від співгромадян.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці президента України Петра Порошенка. Відзначається, що перша леді країни, Марина Порошенко, на прохання українських студентів зустрілася з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним для того, щоб 24 військовополонених, за сприяння консула України в РФ, отримали ці послання.

"У листах морякам — гордість за наших Героїв та щира підтримка з України! Вдячний українській молоді за єдність і справжній патріотизм!" — написав президент у пості.

twitter.com/poroshenko

twitter.com/poroshenko

"Ми будемо боротися до останнього, щоб якомога швидше звільнити наших політв'язнів і українських військовополонених!" — додав він.

"Хочу, щоб ви знали, що всі ваші співвітчизники вважають вас прикладом доблесті та честі", — звертається один з авторів листів до захоплених військовослужбовців.

twitter.com/poroshenko

twitter.com/poroshenko

twitter.com/poroshenko

twitter.com/poroshenko

У листах морякам – гордість за наших Героїв та щира підтримка з України! Вдячний українській молоді за єдність та Справжній патріотизм!



Ми будемо боротися до останнього, щоб якомога швідше звільніті наших політв'язнів та українських військовополоненіх! pic.twitter.com/YMCkIYCOS6 - Петро Порошенко (@poroshenko) 5 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю й захопила три судна.

Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

Полонені українці

27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були зааарештовані на два місяці.

28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ять офіцерів ВМС.

Усі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.

У Росії припустили, що обмін українських моряків може статися вже в 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.

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