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100 днів у полоні Росії: українці зворушливо підтримали захоплених моряків. Фото листів

1.4тЧитати матеріал російською

Морякам ВМС України, які вже 100 днів перебувають у полоні Росії після захоплення кораблів біля Керченської протоки, передали листи зі словами підтримки від співгромадян.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці президента України Петра Порошенка. Відзначається, що перша леді країни, Марина Порошенко, на прохання українських студентів зустрілася з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним для того, щоб 24 військовополонених, за сприяння консула України в РФ, отримали ці послання.

"У листах морякам — гордість за наших Героїв та щира підтримка з України! Вдячний українській молоді за єдність і справжній патріотизм!" — написав президент у пості.

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100 днів у полоні Росії: українці зворушливо підтримали захоплених моряків. Фото листів

twitter.com/poroshenko

100 днів у полоні Росії: українці зворушливо підтримали захоплених моряків. Фото листів

twitter.com/poroshenko

"Ми будемо боротися до останнього, щоб якомога швидше звільнити наших політв'язнів і українських військовополонених!" — додав він.

"Хочу, щоб ви знали, що всі ваші співвітчизники вважають вас прикладом доблесті та честі", — звертається один з авторів листів до захоплених військовослужбовців.

100 днів у полоні Росії: українці зворушливо підтримали захоплених моряків. Фото листів

twitter.com/poroshenko

100 днів у полоні Росії: українці зворушливо підтримали захоплених моряків. Фото листів

twitter.com/poroshenko

100 днів у полоні Росії: українці зворушливо підтримали захоплених моряків. Фото листів

twitter.com/poroshenko

100 днів у полоні Росії: українці зворушливо підтримали захоплених моряків. Фото листів

twitter.com/poroshenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Полонені українці

Полонені українці

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Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Особи
Марина ПорошенкоПетро ПорошенкоПавло Клімкін
Місце
Україна
Теги
Керченська протокаполонені морякиВМС Українилисти
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Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Я конечно не буду задавать вопрос - почему письма на украинском. Наверное потому что, украинские морские вояки только на русском читать умеют. Но почему предоставленные письма только двумя почерками написаны?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Эти "герои" так обосрались от страха, что сдались без единого выстрела.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А почему все письма на русском языке? Ницой с ума сейчас сошла))))))))
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