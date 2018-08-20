1. Большая часть нашей жизни тратится на преследование ложных целей и поклонение ложным идеалам. В тот день, когда вы это осознаете, вы начнете жить по-настоящему.

2. Вы не сможете угождать всем и всегда. Пожалуйста, начните с себя и своих близких, все остальные и так заняты собой.

3. Борьба со старостью - это как попытка поймать ветер. Научитесь наслаждаться тем, что есть. Ваше тело меняется, но так было всегда. Не теряйте время, пытаясь отменить этот факт, вместо этого измените свое отношение, и найдите в этом этапе красоту.

4. Никто не совершенен, и никто по-настоящему не доволен своей судьбой. Когда вы это осознаете, вы освободитесь от сравнений и избавитесь от суждений. Это действительно освобождает.

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5. Никто не видит, что вы делаете правильно, зато все видят, что вы делаете не так. Когда вы это поймете, вы будете ориентироваться только на собственные причины и начнете получать от жизни гораздо больше удовольствия.

6. Вы наверняка пожалеете о том, сколько лет потратили самокритику, но чем скорее вы сможете договориться с сосудом, в котором живет ваша душа, тем лучше. Ваше тело удивительно и важно, но не оно определяет вас.

7. Ваше здоровье важно, но стресс, страх и беспокойство гораздо более разрушительны, чем любая вкусная еда или напитки, от которых вы отказываетесь. Счастье и мир - лучшее лекарство.

8. Кто будет помнить вас и почему - это важный аспект старения. Ваша любовь и ваша мудрость будут жить гораздо дольше, чем любая материальная вещь, которую вы создадите. А ваши истории услышат даже ваши правнуки.

9. Мы здесь ненадолго, но если вы идете против ветра, это может оказаться серьезным испытанием. Жизнь не борьба, а приключение.

10. Всегда, всегда пейте хорошее шампанское и пользуйтесь тем, что раньше бы откладывали на "черный день". Завтрашний день никому не гарантирован. Сегодня - это подарок, поэтому мы называем это настоящим. Ешьте, пейте и будьте счастливы.

Воспользуйтесь этой мудростью до того, как постареете!