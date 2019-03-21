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Зробив широкий жест: стало відомо, що Шнуров залишив після розлучення Матильді

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Російський музикант і лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров після розлучення залишив колишній дружині Матильді практично все нажите майно.

За даними "Mash на Мойці", екс-муза головного хулігана російського шоубізу отримала три квартири, балетну школу і ресторан "Кококо".

Матильда і Сергій Шнурова

Матильда і Сергій Шнурова

instagram@matilda.shnurova

Після розлучення у Шнурова залишилася триповерхова квартира в Санкт-Петербурзі на вулиці Чайковського – 423 кв.м, вартістю в 90 мільйонів рублів. Там музикант продовжує жити. Також у Сергія залишилася квартира, якою він володів ще до одруження, оцінюється в 25 млн.

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Матильді перейшли дві квартири на Крюковом каналі та двоповерхова на вулиці Пестеля, яку він подарував їй на весілля. В сумі вони коштують близько 140 мільйонів рублів. Балетна школа і ресторан також були відкриті на гроші колишнього чоловіка і його гурту.

Матильда і Сергій Шнурова

Матильда і Сергій Шнурова

instagram@matilda.shnurova

Сумарна вартість решти площ у Шнурова — близько 115 мільйонів, ті, що відійшли колишній дружині — 140.

"Сергій завжди робить широкі жести. Він завжди все залишає колишнім дружина", і — розповів один Шнура Стас Барецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року Сергій Шнуров розлучився з Матільдою. Подружжя прожило разом понад 11 років.

Після розриву музикант опублікував дивний ролик з предметом, схожим за формою на модель космічного супутника. Крім того, Шнуров поділився віршем про переживання щодо розлучення.

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Особи
Матильда ШнуроваСергій Шнуров
Місце
Росія
Теги
розлученняшоу-бизнеснерухомість
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