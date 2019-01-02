Зраджує сестрі Брежнєвої? Цекало застукали з коханкою в Новий рік: спливли фото

Російський артист і продюсер Олександр Цекало зустрів новий рік у Римі разом зі своєю коханкою.

Як передає "СтарХит", він був помічений у публічних місцях італійської столиці в компанії молодої високою брюнетки азіатської зовнішності.

Також у мережі спливли фото, на яких видно, як 57-річний Цекало обіймає свою пасію, а вона посміхається йому у відповідь.

Відзначимо, Цекало одружений на Вікторії Галушко, сестрі Віри Брежнєвої. З нею артист познайомився в Києві більше десяти років тому. Зараз пара, різниця у віці якої становить 23 роки, виховує двох дітей.

Сестра Віри Брежнєвої є вже третьою дружиною Цекало. Раніше він був одружений на Олені Шіферман і відомій співачці Лоліті Мілявській.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із молодою брюнеткою Цекало застукали не вперше. У листопаді шоумен уже засвітився з нею в одному з ресторанів.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.