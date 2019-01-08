Зірка ''Битви екстрасенсів'' перед смертю розкрила таємницю спілкування із янголом-охоронцем

Фіналістка російського шоу "Битва екстрасенсів" Дарія Воскобоєва незадовго до смерті опублікувала детальну інструкцію для спілкування із янголом-охоронцем.
На своїй сторінці в Instagram вона розписала конкретні години різдвяних днів, коли люди можуть не тільки поговорити, а й навіть отримати необхідну допомогу.
"Години янгола — це особливий час, коли людина може поспілкуватися зі своїм охоронцем і швидко отримати допомогу й підтримку. Приділіть увагу молитвам, щоб ваш янгол-охоронець допоміг впоратися із труднощами і вберегти вас від будь-яких неприємностей", — написала медіум.
Дарія Воскобоєва
Instagram Дарії Воскобоєвої
За її словами, 6 січня із 18:10 до 18:55 варто попросити в охоронця подати знак із проханням отримати розуміння, у якому напрямку необхідно рухатися далі.
Наступного дня, 7 січня із 22:05 до 22:45 можна попросити допомоги в подоланні проблем із близькими та рідними людьми.
8 січня із 12:15 до 13:02 до янгола варто звернутися із проханням потурбуватися про дітей.
9 січня із 20:00 до 21:00 можна просто поговорити зі своїм охоронцем і попросити підтримки в роботі, навчанні та інших справах.
10 січня із 11:15 до 12:10 кожна людина може отримати підказку для прийняття важливого рішення.
Чи знали ви що-небудь про годинник ангела? Годинники ангела 👼- це особливий час, коли людина може поспілкуватися зі своїм охоронцем і швидко отримати допомогу і підтримку. Приділіть увагу молитвам, щоб ваш ангел-хранитель допоміг впоратися з труднощами і вберегти вас від будь-яких неприємностей. . 😇6 січня: попросіть у ангела послати вам знак, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухатися далі. Поспілкуйтеся з ним з 18:10 До 18:55. . 😇7 січня: попросіть у ангела допомоги в подоланні проблем, що стосуються спілкування з рідними і близькими. Поділіться своїми проблемами з 22:05 до 22:45. . 😇8 січня: з 12:15 до 13:02 попросіть у свого охоронця подбати про ваших дітей, щоб їм не погрожували неприємності. . 😇9 січня: з 20:00 до 21:00 поговоріть з ангелом, розкажіть йому про свої плани і попросіть підтримки в справах, на роботі чи навчанні. . 😇10 січня: в четвер поспілкуйтеся з ангелом з 11:15 до 12:10. Попросіть у нього допомоги в прийнятті відповідального рішення. Бажаю вам всього найкращого в новому році, дорогі :). . . # ДаріяВоскобоева # таро # магія # новийгод # різдво # 6января # таро # картитаро
Дарія Воскобоєва
Instagram Дарії Воскобоєвої
Дарія Воскобоєва
Instagram Дарії Воскобоєвої
Дарія Воскобоєва
Instagram Дарії Воскобоєвої
Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Битви екстрасенсів" Дарія Воскобоєва несподівано померла 6 січня. Вона тривалий час страждала від онкології. Воскобоєва називала себе "бойовою відьмою" і, незважаючи на хворобу, регулярно проводила майстер-класи та робочі зустрічі.