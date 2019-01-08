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Зірка ''Битви екстрасенсів'' перед смертю розкрила таємницю спілкування із янголом-охоронцем

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Фіналістка російського шоу "Битва екстрасенсів" Дарія Воскобоєва незадовго до смерті опублікувала детальну інструкцію для спілкування із янголом-охоронцем.

На своїй сторінці в Instagram вона розписала конкретні години різдвяних днів, коли люди можуть не тільки поговорити, а й навіть отримати необхідну допомогу.

"Години янгола — це особливий час, коли людина може поспілкуватися зі своїм охоронцем і швидко отримати допомогу й підтримку. Приділіть увагу молитвам, щоб ваш янгол-охоронець допоміг впоратися із труднощами і вберегти вас від будь-яких неприємностей", — написала медіум.

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Дарія Воскобоєва

Дарія Воскобоєва

Instagram Дарії Воскобоєвої

За її словами, 6 січня із 18:10 до 18:55 варто попросити в охоронця подати знак із проханням отримати розуміння, у якому напрямку необхідно рухатися далі.

Наступного дня, 7 січня із 22:05 до 22:45 можна попросити допомоги в подоланні проблем із близькими та рідними людьми.

8 січня із 12:15 до 13:02 до янгола варто звернутися із проханням потурбуватися про дітей.

9 січня із 20:00 до 21:00 можна просто поговорити зі своїм охоронцем і попросити підтримки в роботі, навчанні та інших справах.

10 січня із 11:15 до 12:10 кожна людина може отримати підказку для прийняття важливого рішення.

Чи знали ви що-небудь про годинник ангела? Годинники ангела 👼- це особливий час, коли людина може поспілкуватися зі своїм охоронцем і швидко отримати допомогу і підтримку. Приділіть увагу молитвам, щоб ваш ангел-хранитель допоміг впоратися з труднощами і вберегти вас від будь-яких неприємностей. . 😇6 січня: попросіть у ангела послати вам знак, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухатися далі. Поспілкуйтеся з ним з 18:10 До 18:55. . 😇7 січня: попросіть у ангела допомоги в подоланні проблем, що стосуються спілкування з рідними і близькими. Поділіться своїми проблемами з 22:05 до 22:45. . 😇8 січня: з 12:15 до 13:02 попросіть у свого охоронця подбати про ваших дітей, щоб їм не погрожували неприємності. . 😇9 січня: з 20:00 до 21:00 поговоріть з ангелом, розкажіть йому про свої плани і попросіть підтримки в справах, на роботі чи навчанні. . 😇10 січня: в четвер поспілкуйтеся з ангелом з 11:15 до 12:10. Попросіть у нього допомоги в прийнятті відповідального рішення. Бажаю вам всього найкращого в новому році, дорогі :). . . # ДаріяВоскобоева # таро # магія # новийгод # різдво # 6января # таро # картитаро

Допіс, Поширення Daria Voskoboeva (@voskoboeva_daria)

Дарія Воскобоєва

Дарія Воскобоєва

Instagram Дарії Воскобоєвої

Дарія Воскобоєва

Дарія Воскобоєва

Instagram Дарії Воскобоєвої

Дарія Воскобоєва

Дарія Воскобоєва

Instagram Дарії Воскобоєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Битви екстрасенсів" Дарія Воскобоєва несподівано померла 6 січня. Вона тривалий час страждала від онкології. Воскобоєва називала себе "бойовою відьмою" і, незважаючи на хворобу, регулярно проводила майстер-класи та робочі зустрічі.

Місце
Росія
Тег
Битва екстрасенсів-17
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