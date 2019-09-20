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20 вересня • оновлено в 17:32
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Жителям Будапешта влаштували "тортури" піснею Rammstein: що трапилося. Відео

1.2т Читати матеріал російською

Жителі Будапешта всю ніч були змушені слухати пісню Deutschland рок-гурту Rammstein через поломку колонок на стадіоні "Ференц Пушкаш Арена".

За словами очевидців, композиція постійно повторювалася і "катувала" людей сім годин поспіль, передає Euronews (щоб подивитися кліп Deutschland, проскрольте до кінця сторінки).

Люди залишали звернення в поліцію через постійний галас, який заважав спати. Проте, позбавити жителів від страждань змогли лише вранці. Пізніше власники стадіону вибачилися за "неприємний шум", викликаний технічною помилкою.

Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн

Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн

instagram / rammsteinofficial

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"Підрядник зробив необхідні кроки, щоб такий випадок більше не повторився. Ми приносимо вибачення жителям навколишніх вулиць за можливі незручності", – написали в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 шанувальники Rammstein з нетерпінням чекали на виход кліпу на пісню Deutschland з нового студійного альбому. За день до виходу синглу в мережу злили кілька відеоспойлеров. Офіційна прем'єра ролика відбулася 28 березня, яка викликала ажіотаж шанувальників групи.

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Місце
Угорщина Будапешт
Теги
Rammstein музика
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