Жителям Будапешта влаштували "тортури" піснею Rammstein: що трапилося. Відео

Жителі Будапешта всю ніч були змушені слухати пісню Deutschland рок-гурту Rammstein через поломку колонок на стадіоні "Ференц Пушкаш Арена".

За словами очевидців, композиція постійно повторювалася і "катувала" людей сім годин поспіль, передає Euronews (щоб подивитися кліп Deutschland, проскрольте до кінця сторінки).

Люди залишали звернення в поліцію через постійний галас, який заважав спати. Проте, позбавити жителів від страждань змогли лише вранці. Пізніше власники стадіону вибачилися за "неприємний шум", викликаний технічною помилкою.

Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн instagram / rammsteinofficial

"Підрядник зробив необхідні кроки, щоб такий випадок більше не повторився. Ми приносимо вибачення жителям навколишніх вулиць за можливі незручності", – написали в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 шанувальники Rammstein з нетерпінням чекали на виход кліпу на пісню Deutschland з нового студійного альбому. За день до виходу синглу в мережу злили кілька відеоспойлеров. Офіційна прем'єра ролика відбулася 28 березня, яка викликала ажіотаж шанувальників групи.

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