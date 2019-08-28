Зблідла і втратила свідомість: зірці росТБ викликали швидку на "Новій хвилі". Відео

Російської телеведучій Лері Кудрявцевій на музичному фестивалі "Нова хвиля" в Сочі викликали лікарів.

За даними Super, їй стало зле в день народження ведучого шоу "Відпустка без путівки" Андрія Разиграєва, тому що в курортному місті встановилася аномальна спека (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Лері Кудрявцевій на "Новій хвилі" викликали швидку instagram / leratv

"Деякі гості фестивалю "Нова хвиля" не справляються з субтропічним кліматом. Днями колектив "Муз-ТВ" вирішив відсвяткувати день народження зірки каналу – ведучого шоу "Відпустка без путівки" Андрія Разиграєва. У розпал веселощів у місцевому ресторані Лера Кудрявцева раптом зблідла і стала втрачати свідомість", – йдеться в повідомленні.

Лера Кудрявцев і Артур Пирожков на "Новій хвилі" instagram / leratv

Уточнюється, що на допомогу прийшов генеральний директор музичного телеканалу Арман Давлетяров, який надав їй першу допомогу до приїзду медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії розгорівся скандал через те, що в конкурсній програмі "Нової хвилі" була вказана грузинська співачка Ніно Катамадзе.

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