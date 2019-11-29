"Завжди заходили через задні двері": Ургант висміяв ЛГБТ-скандал із Угорщиною та Євробаченням

Російський телеведучий та гуморист Іван Ургант висміяв гомофобну відмову Угорщини брати участь у Євробаченні.

З такою заявою він виступив у своєму шоу "Вечірній Ургант", засудивши подібну позицію (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Ургант висміяв угорців за відмову від Євробачення

"Чому угорці бояться гомосексуальної флотилії, якщо в них навіть моря немає. Вони що думають, що Дунаєм до них запливе гондола, в якій сидить гей та їсть гуляш?! З чого б це Угорщина стала гомофобною країною. Вальс "Голубий Дунай", батьківщина наших улюблених автобуса "Ікарус", в який ми завжди заходили через задні двері", – зазначив він.

Також Ургант пригадав Кубик Рубика, "над яким пітніло кілька поколінь чоловіків".

Ургант висміяв угорців за відмову від Євробачення Кадр з відео

"Я абсолютно не розумію угорців. Я не приймаю цієї позиції. Це дивно, і треба сказати, досить застаріла позиція. Особисто для мене зовсім неважливо, якої орієнтації людина, яка співає. Головне, щоб п'яною не виступала", – підсумував Ургант.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перемогу в конкурсі в Євробаченні-2019 здобув представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Тому цього року конкурс відбудеться в місті Роттердам.

Після конкурсу музикант зізнавався, що його раніше часто дражнили "товстим", "потворним", "геєм".

Раніше стало відомо, що Угорщина відмовляється від участі в Євробаченні через "надмірну гомосексуальність". Більш того, прем'єр-міністр Віктор Орбан запустив політику "сім'я перш за все", яка спрямована на підтримку традиційної сім'ї.

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