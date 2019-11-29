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30 листопада • оновлено в 10:52
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"Завжди заходили через задні двері": Ургант висміяв ЛГБТ-скандал із Угорщиною та Євробаченням

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Російський телеведучий та гуморист Іван Ургант висміяв гомофобну відмову Угорщини брати участь у Євробаченні.

З такою заявою він виступив у своєму шоу "Вечірній Ургант", засудивши подібну позицію (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Ургант висміяв угорців за відмову від Євробачення

Ургант висміяв угорців за відмову від Євробачення

"Чому угорці бояться гомосексуальної флотилії, якщо в них навіть моря немає. Вони що думають, що Дунаєм до них запливе гондола, в якій сидить гей та їсть гуляш?! З чого б це Угорщина стала гомофобною країною. Вальс "Голубий Дунай", батьківщина наших улюблених автобуса "Ікарус", в який ми завжди заходили через задні двері", – зазначив він.

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Також Ургант пригадав Кубик Рубика, "над яким пітніло кілька поколінь чоловіків".

Ургант висміяв угорців за відмову від Євробачення

Ургант висміяв угорців за відмову від Євробачення

Кадр з відео

"Я абсолютно не розумію угорців. Я не приймаю цієї позиції. Це дивно, і треба сказати, досить застаріла позиція. Особисто для мене зовсім неважливо, якої орієнтації людина, яка співає. Головне, щоб п'яною не виступала", – підсумував Ургант.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перемогу в конкурсі в Євробаченні-2019 здобув представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Тому цього року конкурс відбудеться в місті Роттердам.

Після конкурсу музикант зізнавався, що його раніше часто дражнили "товстим", "потворним", "геєм".

Раніше стало відомо, що Угорщина відмовляється від участі в Євробаченні через "надмірну гомосексуальність". Більш того, прем'єр-міністр Віктор Орбан запустив політику "сім'я перш за все", яка спрямована на підтримку традиційної сім'ї.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Іван Ургант
Місце
Угорщина
Тег
Євробачення
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Коментарі
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N Y
N Y
Не ожидал от Вани.....чмо заднеприводное...тьфу
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ургант сам видимо пирдор ... Ну пусть едет на это евровидало ...
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