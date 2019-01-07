''Завжди поруч'': Лорак засвітилася з відомим чоловіком на відпочинку

Українська співачка Ані Лорак показала нове фото з відпочинку у Маямі (США). Цього разу на знімку засвітився російський артист Сергій Лазарєв.

"Друзі завжди поруч", – підписала виконавиця фото в Instagram. На ньому Лазарєв обійняв її – обоє при цьому посміхаються.

Користувачі відразу помітили, що російський співак занадто часто знаходиться поруч.

Ані Лорак Instagram Ані Лорак

"Така красива пара'',"Бідний чоловік Ані, напевно, в Києві страждає від того, що накоїв","Більше на пару схожі, а не на друзів","Це більше, ніж друзі", – пишуть вони в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішність української співачки Ані Лорак розкритикували після її появи в фінальному ефірі 7 сезону російського шоу "Голос".