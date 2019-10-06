"Заворотнюк померла у лікарні": ЗМІ похоронили хвору на рак актрису

У мережі почали поширювати інформацію про те, що хвора на рак мозку актриса Анастасія Заворотнюк померла в лікарні.
Зокрема, в Telegram-каналі "Тільки нікому" було оприлюдненн листування з нібито родичами пацієнтів тієї ж медустанови, які стверджують, що Заворотнюк уже немає в живих.
На питання, наскільки достовірними є ці дані, вони відповідають: "На 98%!".
Анастасія Заворотнюк
У той же час, ніяких офіційних підтверджень цієї інформації немає, як і ніяких відомостей від родичів про її стан.
Просимо не розглядати цю новину, як констатацію факту.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня стало відомо, що Заворотнюк погасила всі борги.
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