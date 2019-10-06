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6 жовтня • оновлено в 17:49
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"Заворотнюк померла у лікарні": ЗМІ похоронили хвору на рак актрису

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У мережі почали поширювати інформацію про те, що хвора на рак мозку актриса Анастасія Заворотнюк померла в лікарні.

Зокрема, в Telegram-каналі "Тільки нікому" було оприлюдненн листування з нібито родичами пацієнтів тієї ж медустанови, які стверджують, що Заворотнюк уже немає в живих.

На питання, наскільки достовірними є ці дані, вони відповідають: "На 98%!".

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Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

У той же час, ніяких офіційних підтверджень цієї інформації немає, як і ніяких відомостей від родичів про її стан.

Просимо не розглядати цю новину, як констатацію факту.

"Заворотнюк померла у лікарні": ЗМІ похоронили хвору на рак актрису

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
ПОМОЙКА ОБОЗА КАК УМЕРЛА)ВЫ ЕЕ УЖЕ КАК ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД ПОХОРОНИЛИ !
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3
1
Юг Руси
Юг Руси
"больную на рак" - Отсос, это как понимать? Примесь мовы? )))))))))
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4
2
Серко Прокоп
Серко Прокоп
Savchenko Natalia, Это про Наталку так скажут - Померла так померла! А Настя, Да, событие!
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0
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Savchenko Natalia
Savchenko Natalia
Юг Руси, Померла так померла! Прям событие!
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