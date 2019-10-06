"Заворотнюк померла у лікарні": ЗМІ похоронили хвору на рак актрису

У мережі почали поширювати інформацію про те, що хвора на рак мозку актриса Анастасія Заворотнюк померла в лікарні.

Зокрема, в Telegram-каналі "Тільки нікому" було оприлюдненн листування з нібито родичами пацієнтів тієї ж медустанови, які стверджують, що Заворотнюк уже немає в живих.

На питання, наскільки достовірними є ці дані, вони відповідають: "На 98%!".

Новини Хвора на рак Заворотнюк зважилася на серйозний крок через хворобу

Анастасія Заворотнюк

У той же час, ніяких офіційних підтверджень цієї інформації немає, як і ніяких відомостей від родичів про її стан.

Просимо не розглядати цю новину, як констатацію факту.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал