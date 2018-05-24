"Заспівала хріново": батько розкритикував Самойлову за "Євробачення"

Батько російської співачки Юлії Самойлової розкритикував дочку за провальний виступ на "Євробаченні-2018" в столиці Португалії Лісабоні.

Як передають "Дни.ру", Самойлова зізналася, що після виступу батько прийшов до неї за куліси і був у нестямі від розчарування.

"Ну, звичайно, заспівала хріново", - жорстко заявив батько Самойлової, якій навіть не вдалося подолати півфінал пісенного конкурсу.

Сама Самойлова також шкодує, що не виправдала очікувань росіян, які активно атакують її в соцмережах, жорстко критикуючи співачку за невдалий виступ. При цьому вона планує через кілька років знову взяти участь в "Євробаченні" і навіть мріє про перемогу.

"Я все одно вважаю, що потрібно рухатися далі. Якби я завжди, роблячи помилки, йшла зі шляху творчості, зараз нічого не було б...", - заявила вона.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Росії хочуть відправити Самойлову на "Євробачення" вже в наступному році.