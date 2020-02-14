Закоханий? Пономарьов заінтригував українців відвертим кліпом 14 лютого

14 лютого український співак Олександр Пономарьов випустив відвертий кліп на пісню "Щастя неземне".

Відео з'явилося на YouTube і за кілька годин зібрало десятки позитивних коментарів. У мережі припустили, що Пономарьов знову закохався. Глядачі відзначили закоханий погляд співака і посмішку на обличчі.

До того ж, артист став ще й режисером кліпу: "Я люблю фотографувати і знімати відео, в кожну подорож беру з собою камеру. Я не можу всіх забрати на море, тому вирішив притягти море до вас, щоб додати більше яскравих фарб в лютневе завіконня! Гарного настрою всім закоханим тепер і в майбутньому!", - сказав Пономарьов.

Відзначимо, що в кліпі зі співаком знялася дуже ефектна брюнетка, яка показала свою розкішну фігуру в купальнику.

Крім того, в коментарі OBOZREVATEL, співак розповів, що з тизером кліпу виникли несподівані проблеми. "YouTube не хотів пропускати його через велику кількість відвертих сцен. Тому нам довелося писати листа і розбиратися. У підсумку все вийшло", — розповів Пономарьов.

Як писав OBOZREVATEL, на Різдво Пономарьов, Винник та Таюне показали повну версію популярної колядки, викликавши захоплення у українців. Відео зібрало понад мільйон переглядів і десятки тисяч коментарів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram