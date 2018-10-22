Загроза нацбезпеці: в Україні заборонили відомих акторів із Росії

Міністерство культури України внесло російського актора театру і кіно, продюсера Леоніда Ярмольника та актрису Ірину Алфьорову до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Відповідне оновлення на сайті відомства з'явилося 22 жовтня. Згідно зі змінами в законі "Про кінематографію", Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з їх участю.

"На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" Служба безпеки України надала Міністерству культури список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України", - сказано в поясненні.

Леонид Ярмольник

Нагадаємо, що Ярмольник із моменту початку війни на Донбасі неодноразово дозволяв собі скандальні висловлювання щодо України. Так, у 2016 році він повідав історію, як у Львові за часів його студентства нібито "порвали на березах" афроамериканця.

Ірина Алфьорова

Пізніше він пообіцяв подати до суду на журналістів через заяву про росіян та анексію Криму. Шоумен звинуватив представників ЗМІ у перекручуванні його слів.

Відео. Скандальна заява Ярмольника про Львів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті Ярмольник потрапив до списку "Миротворця" в березні 2018 року за антиукраїнську пропаганду.