Загинула "Місіс світу - 2018": найяскравіші фото королеви краси

Загибла в Киргизстані в ДТП 30-річна Санія Шакірова, яка на конкурсі краси Miss Universe Beauty - 2018 перемогла в номінації "Missis World", часто ділилася фото зі своїми шанувальниками.

Так, у її Instagram можна побачити найяскравіші знімки. Більшість з них зроблені саме під час її участі в конкурсі краси.

Усього кілька місяців тому вона була переможницею і ділилася позитивними емоціями з користувачами мережі.

Фото архів 2017р Публікація від Saniya.Shakirovna.Official (@ saniya.shakirovna.official) 17 Май 2018 у 8:16 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сания Шакірова була заміжня, але розлучилася. Виховувала трьох дітей, старшій 12 років. Вона володіла кількома салонами краси в Киргизстані, а також школою-салоном.