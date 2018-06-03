УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

Загинула "Місіс світу - 2018": найяскравіші фото королеви краси

Читати новину російською

Загибла в Киргизстані в ДТП 30-річна Санія Шакірова, яка на конкурсі краси Miss Universe Beauty - 2018 перемогла в номінації "Missis World", часто ділилася фото зі своїми шанувальниками.

Так, у її Instagram можна побачити найяскравіші знімки. Більшість з них зроблені саме під час її участі в конкурсі краси.

Усього кілька місяців тому вона була переможницею і ділилася позитивними емоціями з користувачами мережі.

Новини
"Міс Орал": казахський конкурс краси викликав істерику в мережі

Шматочок Франції в горах В'єтнаму Наступною точкою дотику з В'єтнамом став гірський Далат - місто-курорт, побудований за часів французького панування. Ось вже куди точно варто приїхати і затриматися тут довше! Красиве місто в колоніальному стилі зустрів нас стриманою спекою, а до вечора пройшов частий в цих краях тропічний дощик. Але завдяки допомозі дощовика це "мокру справу" пройшло практично непоміченим. Наряди від @prokat_platiev_lovalovadress @ saniya.beauty.school особлива подяка @assol_moldokmatova спасибі всім за підтримку 😍🇰🇬 # міссміра2018👑 #missisworld # вьетнам🇻🇳 # киргизстан🇰🇬 # бишкек # Карабалта # нічанг2017🌴☀️😎 # камрань🌴

Публікація від Saniya.Shakirovna.Official (@ saniya.shakirovna.official)

Missis World 🌎 2018 В'єтнам 🇻🇳 Киргизстан Saniya Shakirova 👑

Публікація від Saniya.Shakirovna.Official (@ saniya.shakirovna.official)

Фото архів 2017р

Публікація від Saniya.Shakirovna.Official (@ saniya.shakirovna.official)

Міс світу 2018 В'єтнам г.Камрань

Публікація від Saniya.Shakirovna.Official (@ saniya.shakirovna.official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сания Шакірова була заміжня, але розлучилася. Виховувала трьох дітей, старшій 12 років. Вона володіла кількома салонами краси в Киргизстані, а також школою-салоном.

Місце
Киргизстан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги