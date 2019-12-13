З Галкіним і Кіркоровим: у Держдумі запропонували власний серіал "Слуга народу"

Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі РФ Вадим Манукян запропонував замінити "Слугу народу", який зняли з ефіру, "вітчизняною" історією.

За даними видання "Дни.ру", він вважає, що можна показати росіянам власний продукт із шоуменом Максимом Галкіним у головній ролі.

Уточнюється, що дії картини мають розгортатися у 2042 році. Герой Галкіна нібито прокидається у своєму замку в селищі Грязь поруч із Аллою Пугачовою та чує стукіт у двері.

Вадим Манукян запропонував свій серіал "Слуга народу"

Гість вітає його з отриманням посади президента Росії, а примадонна отримує статус першої леді. Манукян також нагадав, що співачка раніше в інтерв'ю якраз говорила про бажання знятися у кіно у Микити Михалкова, проте режисер готовий знімати її лише в образі комічної старої.

Експерт пожартував, що у другорядних ролях могли б знятися Філіп Кіркоров та Микола Басков, а ще він захотів зняти Вєрку Сердючку (український шоумен Андрій Данилко).

"Ось це буде феєрія", – констатував задоволений представник Держдуми Манукян.

У Держдумі запропонували свій серіал "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов до найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.

11 грудня у деяких містах РФ, зокрема й у Москві, вийшов невідредагований перший епізод, у якому був жарт – "Путін Хубло".

Пізніше стало відомо, що в інших регіонах цензура все ж була. Цю сцену вирізали з ефіру.

Жарти Володимира Зеленського та студії "95 квартал" про Володимира Путіна можна подивитися за посиланням.

Пізніше російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, хто заборонив серіал "Слуга народу".

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