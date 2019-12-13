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13 грудня • оновлено в 20:40
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З Галкіним і Кіркоровим: у Держдумі запропонували власний серіал "Слуга народу"

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Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі РФ Вадим Манукян запропонував замінити "Слугу народу", який зняли з ефіру, "вітчизняною" історією.

За даними видання "Дни.ру", він вважає, що можна показати росіянам власний продукт із шоуменом Максимом Галкіним у головній ролі.

Уточнюється, що дії картини мають розгортатися у 2042 році. Герой Галкіна нібито прокидається у своєму замку в селищі Грязь поруч із Аллою Пугачовою та чує стукіт у двері.

Вадим Манукян запропонував свій серіал "Слуга народу"

Вадим Манукян запропонував свій серіал "Слуга народу"

Гість вітає його з отриманням посади президента Росії, а примадонна отримує статус першої леді. Манукян також нагадав, що співачка раніше в інтерв'ю якраз говорила про бажання знятися у кіно у Микити Михалкова, проте режисер готовий знімати її лише в образі комічної старої.

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Експерт пожартував, що у другорядних ролях могли б знятися Філіп Кіркоров та Микола Басков, а ще він захотів зняти Вєрку Сердючку (український шоумен Андрій Данилко).

"Ось це буде феєрія", – констатував задоволений представник Держдуми Манукян.

У Держдумі запропонували свій серіал "Слуга народу"

У Держдумі запропонували свій серіал "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Максим Галкін
Теги
шоу-бизнес Партія Слуга народу
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