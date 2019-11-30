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1 грудня • оновлено в 06:25
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З батогом і в латексі: 50-річна російська зірка приголомшила фанатів

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Російська телеведуча та актриса Евеліна Бледанс спантеличила шанувальників відео в стилі БДСМ.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, запитавши у фоловерів, кого вона збирається відшмагати батогом (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Всі три вистави "Кохання по-італійськи" в Білорусі sold out – нікого не кличу. А ось 6-го у Пітері зможете подивитися. Сьогодні закуповувала заборонку та білоруські ласощі", – підписала вона під відео.

Евеліна Бледанс приголомшила шанувальників

Евеліна Бледанс приголомшила шанувальників

Кадр з відео

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Так, Бледанс вбралася в латексний костюм і корону, а в руках тримала батіг. Перед камерою вона в манірній позі замахувалася шкіряним предметом.

"Евеліно, Вам би в Німеччині жити, бо німці люблять таке", "Ти виглядаєш чудово", "Доросла баба, а веде себе як дівчинка-дурочка", "Яка гарна в свої роки, ти вогонь, дівчинко", "Актриса на 100 %", – відреагували шанувальники.

З батогом і в латексі: 50-річна російська зірка приголомшила фанатів
З батогом і в латексі: 50-річна російська зірка приголомшила фанатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бледанс несподівано розповіла, що їй складно спілкуватися з українськими артистами через різні політичні погляди.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Евеліна Бледанс
Теги
шоу-бизнес видео
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Иванович Василий
Иванович Василий
Мери Шлёппинс)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп понимает только плеть! Так что все по делу!
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