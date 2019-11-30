З батогом і в латексі: 50-річна російська зірка приголомшила фанатів

Російська телеведуча та актриса Евеліна Бледанс спантеличила шанувальників відео в стилі БДСМ.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, запитавши у фоловерів, кого вона збирається відшмагати батогом (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Всі три вистави "Кохання по-італійськи" в Білорусі sold out – нікого не кличу. А ось 6-го у Пітері зможете подивитися. Сьогодні закуповувала заборонку та білоруські ласощі", – підписала вона під відео.

Евеліна Бледанс приголомшила шанувальників Кадр з відео

Так, Бледанс вбралася в латексний костюм і корону, а в руках тримала батіг. Перед камерою вона в манірній позі замахувалася шкіряним предметом.

"Евеліно, Вам би в Німеччині жити, бо німці люблять таке", "Ти виглядаєш чудово", "Доросла баба, а веде себе як дівчинка-дурочка", "Яка гарна в свої роки, ти вогонь, дівчинко", "Актриса на 100 %", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бледанс несподівано розповіла, що їй складно спілкуватися з українськими артистами через різні політичні погляди.

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