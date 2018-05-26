"Янукович був дуже хорошою людиною": новоспечений кандидат у президенти України зробив гучне зізнання

Народний артист України Іво Бобул заявив, що втікач та екс-президент України Віктор Янукович був "хорошою людиною" і йому потрібно було залишитися, "щоб довести все до кінця".

Таку думку співак висловив в ефірі програми "БАЦМАН" на телеканалі "112 Україна", уточнивши, що це було тоді, коли Янукович "не був ще навіть прем'єром".

На запитання ведучої, чи співав артист разом із Віктором Януковичем, якого свого часу підтримував, у караоке, Бобул відповів негативно, однак додав, що особисто був знайомий з екс-президентом.

"Просто свого часу я підтримав Януковича, тому що знав його особисто, знав його родину. Він був дуже хорошою людиною. Повірте мені. Тоді, коли ще не був навіть прем'єром. Я мав честь грати на весіллі його молодшого сина, я з ним познайомився там. Бачив, що людина хазяйновита", - сказав Бобул.

Як зазначив артист, помилки Янукович зробив уже під час свого президентського терміну. До того ж, не потрібно звинувачувати президента в усіх проблемах у країні.

"По-перше, свита робить короля. Іноді треба подумати, хто ж його оточував. Іноді ми все валимо на одного. А навколо - що?.." - стверджує співак.

Також Бобул підкреслив, що засуджувати Януковича "не має права", тому що "Всевишнім йому не дано право судити когось".

"Я думаю, що йому потрібно було залишитися. Незважаючи ні на що. Як би не склалося, він повинен був тут залишитися, довести все до кінця. Може, якби він залишився, всього іншого й не було б. Було б щось інше, але такого не було б", - підсумував співак.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Іво Бобул заявив, що збирається стати президентом України.