"Які мерзенні ноги!" Волочкова розлютила фанатів шпагатом на човні

Відома російська балерина Анастасія Волочкова поділилася новим знімком у Греції і нарвалася на критику користувачів.

Фото з шпагатом на човні зірка поділилася в своєму Instagram, де і розгорнулося обговорення.

"Я поїхала. Вирішила сховатися трохи..." - написала балерина.

"Настя, все добре в міру. Задумайтесь. Не дратуйте людей"; "Які мерзенні ноги"; "Що й казати, просто жах"; "Давно поїхала"; "Ну, як можна завжди в одній позі"; "Будь скромніше"; "У цьому віці не кожен може, але завжди майже в голому вигляді зніматися - це вже параноя"; "Відпочинок. Літо-2016 року; літо-2017; літо-2018 Подивися і знайди 10 відмінностей", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зміна зовнішності Анастасії Волочкової шокувала фанатів.