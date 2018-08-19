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СпортLady

"Які мерзенні ноги!" Волочкова розлютила фанатів шпагатом на човні

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Відома російська балерина Анастасія Волочкова поділилася новим знімком у Греції і нарвалася на критику користувачів.

Фото з шпагатом на човні зірка поділилася в своєму Instagram, де і розгорнулося обговорення.

"Я поїхала. Вирішила сховатися трохи..." - написала балерина.

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"Настя, все добре в міру. Задумайтесь. Не дратуйте людей"; "Які мерзенні ноги"; "Що й казати, просто жах"; "Давно поїхала"; "Ну, як можна завжди в одній позі"; "Будь скромніше"; "У цьому віці не кожен може, але завжди майже в голому вигляді зніматися - це вже параноя"; "Відпочинок. Літо-2016 року; літо-2017; літо-2018 Подивися і знайди 10 відмінностей", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зміна зовнішності Анастасії Волочкової шокувала фанатів.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Греція
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