МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

"Якби тільки": розкрилися важливі нюанси у загибелі принцеси Діани

3.3тЧитати матеріал російською

Загибель принцеси Діани в аварії в 1997 році стала класичним прикладом того, як збіг обставин вирішив несприятливий їх результат.

Ця фраза є лейтмотивом розповіді про цю трагічну ДТП судмедекперта Річарда Шеперда. Спогади були включені в його нову книгу "Неприродні причини. Записки судмедексперта", пише "Лента.ру".

"Рано вранці в той день Діана, принцеса Уельська, і Доді аль-Файєд загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди в паризькому тунелі — він на місці події, а вона в лікарні після проведеної операції. Їх тіла були доставлені на авіабазу Нортхолт у той же день, і на той момент коронер Західного Лондона Джон Бертон, який виявився також коронером королівського двору, взяв їх під свою відповідальність", – пише він.

Новини
Українська ведуча засвітилася з племінницею принцеси Діани

Принцеса Діана

Принцеса Діана

За його словами, вони не впізнали Діану, яка, як повідомлялося, розмовляла. Тревор Ріс-Джонс (охоронець), який отримав подвійний удар, здався медикам куди більш серйозно пораненим.

"Після цього Діану витягли з машини і в терміновому порядку забрали в лікарню. Ніхто не знав про невеликий розрив у вені одного з її легенів. Анатомія людини така, що ця ділянка прихована глибоко у центральній частині грудної порожнини", – пояснив Шеперд.

За його словами, тут як раз і спрацював цей нюанс: "якби тільки".

Доді аль-Файєд і принцеса Діана

Доді аль-Файєд і принцеса Діана

"Якби тільки вона вдарилася об сидіння трохи під іншим кутом. Якби тільки вона полетіла вперед зі швидкістю на 10 км/год меншою. Якби тільки її відразу ж поклали у швидку. Найбільше ж "якби тільки" в даному випадку знаходилося під власним контролем Діани. Якби тільки вона пристебнула ремінь безпеки. Будь вона пристебнута, вона б, напевно, з'явилася на публіці два дні по тому з синцем під оком, можливо, злегка захекана через поламані ребра, а також із підв'язаною зламаною рукою" , – йдеться у книзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ помітили, що герцогиня Меган Маркл копіює стиль принцеси Діани.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
принцеса Діана
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацистов бандер это больше интересует, чем сожжение людей в Одессе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги