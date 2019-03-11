"Якби тільки": розкрилися важливі нюанси у загибелі принцеси Діани

Загибель принцеси Діани в аварії в 1997 році стала класичним прикладом того, як збіг обставин вирішив несприятливий їх результат.

Ця фраза є лейтмотивом розповіді про цю трагічну ДТП судмедекперта Річарда Шеперда. Спогади були включені в його нову книгу "Неприродні причини. Записки судмедексперта", пише "Лента.ру".

"Рано вранці в той день Діана, принцеса Уельська, і Доді аль-Файєд загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди в паризькому тунелі — він на місці події, а вона в лікарні після проведеної операції. Їх тіла були доставлені на авіабазу Нортхолт у той же день, і на той момент коронер Західного Лондона Джон Бертон, який виявився також коронером королівського двору, взяв їх під свою відповідальність", – пише він.

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Принцеса Діана

За його словами, вони не впізнали Діану, яка, як повідомлялося, розмовляла. Тревор Ріс-Джонс (охоронець), який отримав подвійний удар, здався медикам куди більш серйозно пораненим.

"Після цього Діану витягли з машини і в терміновому порядку забрали в лікарню. Ніхто не знав про невеликий розрив у вені одного з її легенів. Анатомія людини така, що ця ділянка прихована глибоко у центральній частині грудної порожнини", – пояснив Шеперд.

За його словами, тут як раз і спрацював цей нюанс: "якби тільки".

Доді аль-Файєд і принцеса Діана

"Якби тільки вона вдарилася об сидіння трохи під іншим кутом. Якби тільки вона полетіла вперед зі швидкістю на 10 км/год меншою. Якби тільки її відразу ж поклали у швидку. Найбільше ж "якби тільки" в даному випадку знаходилося під власним контролем Діани. Якби тільки вона пристебнула ремінь безпеки. Будь вона пристебнута, вона б, напевно, з'явилася на публіці два дні по тому з синцем під оком, можливо, злегка захекана через поламані ребра, а також із підв'язаною зламаною рукою" , – йдеться у книзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ помітили, що герцогиня Меган Маркл копіює стиль принцеси Діани.

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