"Яка ж ви жінка!" Фанатів розчулив особистий знімок Пугачової

Легенда російської естради, співачка Алла Пугачова поділилася з шанувальниками особистим знімком з родиною свого чоловіка Максима Галкіна, чим викликала захват у фанатів.

"Найбільш "стійкі" досиділи до ранку - сім'я Галкіних", - підписала вона фотографію, яка опублікована на її сторінці в Instagram.

У коментарях багато захопилися знімком: "Алла Борисівна, яка ж ви Жінка! Щира, красива, кумир багатьох! З Новим роком Вашу родину! Нехай тільки хороше приходить в Ваш будинок і Ваше серце!", "Wonderful (неймовірна. - Ред.) Alla", "Стройняша", "Красива сім'я!", "Будьте щасливі!", "Фото суууууупер Алла!!!", "Аллочка Борисівна, Ви просто красуня! Щастя Вам з Максимом!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня Пугачова привітала своїх шанувальників з Новим роком і попросила у Діда Мороза миру.