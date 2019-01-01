МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

"Яка ж ви жінка!" Фанатів розчулив особистий знімок Пугачової

27тЧитати матеріал російською

Легенда російської естради, співачка Алла Пугачова поділилася з шанувальниками особистим знімком з родиною свого чоловіка Максима Галкіна, чим викликала захват у фанатів.

"Найбільш "стійкі" досиділи до ранку - сім'я Галкіних", - підписала вона фотографію, яка опублікована на її сторінці в Instagram.

У коментарях багато захопилися знімком: "Алла Борисівна, яка ж ви Жінка! Щира, красива, кумир багатьох! З Новим роком Вашу родину! Нехай тільки хороше приходить в Ваш будинок і Ваше серце!", "Wonderful (неймовірна. - Ред.) Alla", "Стройняша", "Красива сім'я!", "Будьте щасливі!", "Фото суууууупер Алла!!!", "Аллочка Борисівна, Ви просто красуня! Щастя Вам з Максимом!".

Новини
Купалися в чому мати народила: сплив пікантний момент про Пугачову і Леонтьєва
"Яка ж ви жінка!" Фанатів розчулив особистий знімок Пугачової
"Яка ж ви жінка!" Фанатів розчулив особистий знімок Пугачової
"Яка ж ви жінка!" Фанатів розчулив особистий знімок Пугачової
"Яка ж ви жінка!" Фанатів розчулив особистий знімок Пугачової
"Яка ж ви жінка!" Фанатів розчулив особистий знімок Пугачової
"Яка ж ви жінка!" Фанатів розчулив особистий знімок Пугачової
"Яка ж ви жінка!" Фанатів розчулив особистий знімок Пугачової

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня Пугачова привітала своїх шанувальників з Новим роком і попросила у Діда Мороза миру.

Особи
Алла ПугачоваМаксим Галкін
Місце
Росія
Теги
фотографиишоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги