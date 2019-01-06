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''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ

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Українська поп-діва Настя Каменських записала вітальне відео в честь Різдва.

Запис опубликовано в Instagram співачки. Каменських заспівала фрагмент колядки "Добрий вечір тобі". Незважаючи на те, що більшості шанувальників сподобався сюрприз від артистки, вони жорстко розкритикували її за відверте вбрання.

''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ
''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ
''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ
''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ

"Зона декольте не дуже в тему!" "Голос прекрасний! Але пісня і костюм не гармонують!" "Куди котиться світ, що за одяг, як потворно", "Забула одягнутися? Це ж Різдво!" — пишуть коментатори.

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''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ
''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ
''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ
''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ
''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ
''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Каменських викликала фурор новим пікантним фото з відпочинку, на якому продемонструвала свою фігуру.

Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Різдво
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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