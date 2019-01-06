''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ

Українська поп-діва Настя Каменських записала вітальне відео в честь Різдва.
Запис опубликовано в Instagram співачки. Каменських заспівала фрагмент колядки "Добрий вечір тобі". Незважаючи на те, що більшості шанувальників сподобався сюрприз від артистки, вони жорстко розкритикували її за відверте вбрання.
"Зона декольте не дуже в тему!" "Голос прекрасний! Але пісня і костюм не гармонують!" "Куди котиться світ, що за одяг, як потворно", "Забула одягнутися? Це ж Різдво!" — пишуть коментатори.
З Різдвом, мої дорогі ♥ ️ Бажаю вам провести його поруч з найріднішими і близькими людьми, в атмосфері любові і тепла! Сподіваюся, мій різдвяний альбом #XMASWITHNK задасть настрій свята і зігріє вас в холодні зимові дні! ❄️😘 Дивіться сьогодні на @ m1ukraine о 21:30 або заходьте на мій офіційний канал NKofficial в YouTube 🎄 # merrychristmas
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Каменських викликала фурор новим пікантним фото з відпочинку, на якому продемонструвала свою фігуру.
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