''Як бридко!'' Каменських зацькували за еротичний різдвяний образ

Українська поп-діва Настя Каменських записала вітальне відео в честь Різдва.

Запис опубликовано в Instagram співачки. Каменських заспівала фрагмент колядки "Добрий вечір тобі". Незважаючи на те, що більшості шанувальників сподобався сюрприз від артистки, вони жорстко розкритикували її за відверте вбрання.

"Зона декольте не дуже в тему!" "Голос прекрасний! Але пісня і костюм не гармонують!" "Куди котиться світ, що за одяг, як потворно", "Забула одягнутися? Це ж Різдво!" — пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Каменських викликала фурор новим пікантним фото з відпочинку, на якому продемонструвала свою фігуру.