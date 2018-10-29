''Я зробила вибір'': Приходько оголосила про роботу з одним із кандидатів у президенти України

Українська співачка Анастасія Приходько заявила, що має намір приєднатися до команди глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, "прийшов час усвідомлено зробити перший крок у своєму політичному житті".

"Останні роки, після численних відвідувань прифронтової зони і спілкування з нашими героями я зрозуміла, що моє покликання - допомагати цим людям усім, чим я можу. Допомагати не лише своєю творчістю, але реальними справами", - написала вона.

Анастасія Приходько

Приходько зазначила, що як політик вона матиме "буде більше можливостей допомагати всім нужденним". Вона наголосила, що це обдумане рішення.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Приходько повідомила про те, що йде зі сцени, заявивши: їй набридло чути про те, що вона "не формат".