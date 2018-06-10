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"Я вас люблю, Росія!" Культова актриса вирядилася в кокошник через ЧС-2018

3.5тЧитати новину російською

Всесвітньо відома актриса і співачка Наталія Орейро присвятила пісню Чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії 14 червня.

На YouTube опубліковано кліп Орейро на композицію United By Love, яку уругвайська співачка виконала іспанською, англійською та російською мовами одночасно.

Артистка знялася в стилізованому російському одязі, а також приміряла на себе традиційний кокошник. У пісні Орейро закликала світ забути про всі проблеми і об'єднатися заради футболу.

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"Поїхали! Давайте! Підніміть руки вгору! Я вас люблю, Росія!" - вигукує Орейро по-російськи в кліпі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліп росіян про ЧС-2018 жорстко висміяли в мережі.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Наталія Орейро
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