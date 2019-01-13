''Я плакала!'' Тодоренко поскаржилася на наслідки вагітності

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка 5 грудня 2018 року стала мамою, розповіла про харчування під час вагітності.
Зірка опублікувала пост в Instagram, у якому поскаржилася, що за 9 місяців виношування дитини набрала 18 кіллограмов.
"Багато дівчат у цей період сідають на дієту, а я ж, як і раніше, сиділа на єдиній дієті — на хлібній! Всю вагітність мені хотілося якихось смачних круасанів, булок, білого хліба з маслом і хліба з хлібом", — розповіла Тодоренко.
instagram.com/reginatodorenko
"На зйомках в Італії я їла місцеву піцу, плакала і просила: "Будь ласка, можна ще?" По факту, це був просто шматок булки, политий томатним соусом зі слайсами ковбаси і сиру, а я їла і плакала від божественного смаку", — додала вона.
Також молода мама розповіла, що будучи вагітною абсолютно перестала їсти м'ясо, "хоча у житті м'ясоїд".
"Я не могла дивитися ні на курку, ні на індичку, яку так люблю, але переключилася на салати і морепродукти. Одного разу мені так захотілося раків, що я замовила додому 2,5 кг і сама з'їла їх", — розповіла ведуча.
# ЇЖА 🍽. Окремим пунктом мені хочеться розповісти про своє харчування під час вагітності. Багато дівчат в цей період сідають на дієту, а я ж, як і раніше, сиділа на єдиною дієті – на хлібній! Всю вагітність мені хотілося якихось смачних круасанів, булок, білого хліба з маслом і хліба з хлібом 😆😆😝! На зйомках в Італії я їла місцеву піцу, плакала і просила: "Будь ласка, можна ще?" За фактом, це був просто шматок булки, политий томатним соусом зі слайсами ковбаси і сиру 🧀 🙈, а я їла і плакала від божественного смаку. В основному я їла дуже багато, навіть не дивлячись на токсикоз, який під час прийому їжі проходив. Але в якийсь момент я абсолютно перестала їсти м'ясо. Хоча по життю я - м'ясоїд і навіть часто жартую, що за час подорожей з'їла весь зоопарк, але під час вагітності від м'яса мене відвернуло. Я не могла дивитися ні на курку, ні на індичку, яку так люблю, але переключилася на салати і морепродукти. Одного разу мені так захотілося раків 🦞, що я замовила додому 2,5 кг і сама з'їла їх. І мені весь час хотілося екзотичних фруктів. Наприклад, кавун в середині квітня. Але де його візьмеш? Так що моя "вагітна дієта" складалася в основному з хліба і картоплі, якими я могла харчуватися день і ніч. Мабуть тому я і набрала ці "чудові" 😝 18кг. А чим ви балуєте / балували себе під час вагітності? # БеременнийМарафон # регінатодоренко
Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко і Влад Топалов недавно стали батьками. Артистка народила сина в одній із державних лікарень у Москві.
На новоспечених батьків після появи малюка обрушилася ціла хвиля критики за те, що вони тримають у секреті подробиці про новонародженого сина. Так, у соціальних мережах парі раз у раз задавали питання щодо малюка, проте вони їх ігнорували.
Пізніше артист у досить різкій формі звернувся до фанатів і хейтерів, попросивши не "труїти його дружину" в мережі та залишити їх у спокої, оскільки пара свідомо не хотіла розповідати нічого про поповнення.
Незабаром Топалов зворушливо висловився про те, як почуває себе в ролі батька.
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