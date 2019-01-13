''Я плакала!'' Тодоренко поскаржилася на наслідки вагітності

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка 5 грудня 2018 року стала мамою, розповіла про харчування під час вагітності.

Зірка опублікувала пост в Instagram, у якому поскаржилася, що за 9 місяців виношування дитини набрала 18 кіллограмов.

"Багато дівчат у цей період сідають на дієту, а я ж, як і раніше, сиділа на єдиній дієті — на хлібній! Всю вагітність мені хотілося якихось смачних круасанів, булок, білого хліба з маслом і хліба з хлібом", — розповіла Тодоренко.

instagram.com/reginatodorenko

"На зйомках в Італії я їла місцеву піцу, плакала і просила: "Будь ласка, можна ще?" По факту, це був просто шматок булки, политий томатним соусом зі слайсами ковбаси і сиру, а я їла і плакала від божественного смаку", — додала вона.

Також молода мама розповіла, що будучи вагітною абсолютно перестала їсти м'ясо, "хоча у житті м'ясоїд".

"Я не могла дивитися ні на курку, ні на індичку, яку так люблю, але переключилася на салати і морепродукти. Одного разу мені так захотілося раків, що я замовила додому 2,5 кг і сама з'їла їх", — розповіла ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко і Влад Топалов недавно стали батьками. Артистка народила сина в одній із державних лікарень у Москві.

На новоспечених батьків після появи малюка обрушилася ціла хвиля критики за те, що вони тримають у секреті подробиці про новонародженого сина. Так, у соціальних мережах парі раз у раз задавали питання щодо малюка, проте вони їх ігнорували.

Пізніше артист у досить різкій формі звернувся до фанатів і хейтерів, попросивши не "труїти його дружину" в мережі та залишити їх у спокої, оскільки пара свідомо не хотіла розповідати нічого про поповнення.

Незабаром Топалов зворушливо висловився про те, як почуває себе в ролі батька.

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