"Я їх бачив": легендарний британський співак розповів про зустріч із НЛО

Легендарний британський співак Роббі Вільямс зізнався, що боїться викрадення інопланетянами і навіть одного разу бачив незвичайне явище.
Про це він розповів у документальному фільмі про Ранчо Скінуокер під назвою "Паранормальний Діснейленд", передає Тhe Sun.
Уточнюється, що 45-річний артист захоплюється НЛО вже багато років. За словами Вільямса, одного разу він навіть зіткнувся з тим, чого не міг пояснити.
Роббі Вільямс в документальному фільмі
Тhe Sun
"Я бачив кілька дивних речей. Я випробував явища, які я не можу пояснити. Одного разу я бачив прямо над собою, і якщо б у мене був тенісний м'яч, я міг би вдарити його тенісним м'ячем", – розповів співак.
За даними видання, Вільямс разом з групою дослідників був присутній на таємничому Ранчо Скінуокер, що імовірно є місцем надприродних і пов'язаних з НЛО подій. Земельна власність перебуває в штаті Юта.
Роббі Вільямс
З чуток, в цьому місці знаходиться НЛО. Також очевидці бачили дивні вогні і незвичайних тварин. Власники ранчо бігли в 1996 році після цілого ряду паранормальних явищ.
Уточнюється, що Роббі був захоплений НЛО з 2008 року, коли він відростив бороду і зник з публічного простору.
Роббі Вільямс
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно про НЛО розповідала російська співачка Катя Лель. Вона зізналася, ніби 28 років тому залишилася без зубів після зустрічі з інопланетянами.
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