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"Я їх бачив": легендарний британський співак розповів про зустріч із НЛО

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Легендарний британський співак Роббі Вільямс зізнався, що боїться викрадення інопланетянами і навіть одного разу бачив незвичайне явище.

Про це він розповів у документальному фільмі про Ранчо Скінуокер під назвою "Паранормальний Діснейленд", передає Тhe Sun.

Уточнюється, що 45-річний артист захоплюється НЛО вже багато років. За словами Вільямса, одного разу він навіть зіткнувся з тим, чого не міг пояснити.

Роббі Вільямс в документальному фільмі

Роббі Вільямс в документальному фільмі

Тhe Sun

"Я бачив кілька дивних речей. Я випробував явища, які я не можу пояснити. Одного разу я бачив прямо над собою, і якщо б у мене був тенісний м'яч, я міг би вдарити його тенісним м'ячем", – розповів співак.

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За даними видання, Вільямс разом з групою дослідників був присутній на таємничому Ранчо Скінуокер, що імовірно є місцем надприродних і пов'язаних з НЛО подій. Земельна власність перебуває в штаті Юта.

Роббі Вільямс

Роббі Вільямс

instagram

З чуток, в цьому місці знаходиться НЛО. Також очевидці бачили дивні вогні і незвичайних тварин. Власники ранчо бігли в 1996 році після цілого ряду паранормальних явищ.

Уточнюється, що Роббі був захоплений НЛО з 2008 року, коли він відростив бороду і зник з публічного простору.

Роббі Вільямс

Роббі Вільямс

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно про НЛО розповідала російська співачка Катя Лель. Вона зізналася, ніби 28 років тому залишилася без зубів після зустрічі з інопланетянами.

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Особа
Роббі Вільямс
Місце
США
Тег
шоу-бизнес
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ничего удивительного. Тут недавно, мелкобритам привиделось, что Скрипаля отравили ))))))))))))))))))))))))))).
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