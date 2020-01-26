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27 січня • оновлено в 01:30
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"Греммі-2020": названі перші лауреати музичного "Оскара"

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У лос-анджелеському Staples Center проходить 62-я церемонія вручення нагород Академії звукозапису США - "Греммі".

Трансляцію вела американська Національна академія мистецтва і науки аудіозаписи.

Лауреатами "Греммі" стали:

  • "Краще музичне відео" - кліп "Old Time Road" репера Lil Nas X, режисер - Calmatic;

  • "Кращий альбом розмовного жанру" - автобіографія "Becoming" Мішель Обами;

  • "Краща реп-композиція" - "A Lot" 21 Savage;

  • "Кращий саундтрек до візуальних медіа" - Хільдур Гуднадоттір за фільм "Чорнобиль";

  • "Краще музичне відео" - кліп "Old Time Road" репера Lil Nas X, режисер - Calmatic;

"Греммі-2020": названі перші лауреати музичного "Оскара"
"Греммі-2020": названі перші лауреати музичного "Оскара"
"Греммі-2020": названі перші лауреати музичного "Оскара"
"Греммі-2020": названі перші лауреати музичного "Оскара"
"Греммі-2020": названі перші лауреати музичного "Оскара"
"Греммі-2020": названі перші лауреати музичного "Оскара"
"Греммі-2020": названі перші лауреати музичного "Оскара"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого 2019 року в Лос-Анджелесі пройшла 61-а церемонія вручення премії "Греммі". Переможців минулого року можна дізнатися за посиланням.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
США
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