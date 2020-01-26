"Греммі-2020": названі перші лауреати музичного "Оскара"

У лос-анджелеському Staples Center проходить 62-я церемонія вручення нагород Академії звукозапису США - "Греммі".
Трансляцію вела американська Національна академія мистецтва і науки аудіозаписи.
Лауреатами "Греммі" стали:
"Краще музичне відео" - кліп "Old Time Road" репера Lil Nas X, режисер - Calmatic;
"Кращий альбом розмовного жанру" - автобіографія "Becoming" Мішель Обами;
"Краща реп-композиція" - "A Lot" 21 Savage;
"Кращий саундтрек до візуальних медіа" - Хільдур Гуднадоттір за фільм "Чорнобиль";
"Краще музичне відео" - кліп "Old Time Road" репера Lil Nas X, режисер - Calmatic;
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого 2019 року в Лос-Анджелесі пройшла 61-а церемонія вручення премії "Греммі". Переможців минулого року можна дізнатися за посиланням.
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