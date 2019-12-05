Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що якщо в репертуарі російського гурту "Воровайки" є антиукраїнські пісні, то Служба безпеки і Державна прикордонна служба не пустять їх на територію України.

Таку позицію він висловив на пресконференції у четвер, 5 грудня, передає "Укрінформ".

"Існує вже усталена практика Державної прикордонної служби та Служби безпеки України: ті представники російської естради, які їздять на окуповані території Криму і Донбасу, або хто приїздить туди з порушенням, без дозволу України, – їх не допускають на територію України", – сказав Геращенко.

"Воровайок" не пустять в Україну Гордон

Заступник міністра запевнив, що сам ніколи не чув про гурт.

"Якщо вони була на території України, яка зараз окупована, з порушенням законодавства України, то я впевнений, що і СБУ, і прикордонники не пропустять їх на нашу територію. Якщо цей гурт або його автори робили заяви, що Крим – це Росія, чи в їхніх піснях це співалося, то дуже добре, що ви звернули увагу на це питання. Я впевнений, що керівництво ДПСУ та СБУ зверне на це увагу", – сказав він.

Глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зі свого боку додав, що якщо у виконавиць шансону не буде заборони від державних органів, вони зможуть в'їхати в Україну.

"Якщо буде проведена певна робота, яку можуть ініціювати патріотично налаштовані громадяни, або ми, або СБУ винесе відповідне рішення, вони не будуть допущені на територію України", – пообіцяв він.

Нагадаємо, нещодавно "Воровайки" випустили пісню з погрозами Україні:

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица – не птица, х*хлы – не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Стало відомо, що гурт "Воровайки" запланувала концерти у Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві у лютому 2020 року.

Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий" у Києві спростував виступ виконавиць шансону.

З'ясувалося, що "Воровайки" виступали в "ЛНР" і відзначилися зневажливими висловлюваннями про українців.

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