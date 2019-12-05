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5 грудня • оновлено в 16:25
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Поплатилися за "х*хлів"! В Україні озвучили вердикт щодо скандальних "Воровайок"

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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що якщо в репертуарі російського гурту "Воровайки" є антиукраїнські пісні, то Служба безпеки і Державна прикордонна служба не пустять їх на територію України.

Таку позицію він висловив на пресконференції у четвер, 5 грудня, передає "Укрінформ".

"Існує вже усталена практика Державної прикордонної служби та Служби безпеки України: ті представники російської естради, які їздять на окуповані території Криму і Донбасу, або хто приїздить туди з порушенням, без дозволу України,їх не допускають на територію України", – сказав Геращенко.

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"Воровайок" не пустять в Україну

"Воровайок" не пустять в Україну

Гордон

Заступник міністра запевнив, що сам ніколи не чув про гурт.

"Якщо вони була на території України, яка зараз окупована, з порушенням законодавства України, то я впевнений, що і СБУ, і прикордонники не пропустять їх на нашу територію. Якщо цей гурт або його автори робили заяви, що Кримце Росія, чи в їхніх піснях це співалося, то дуже добре, що ви звернули увагу на це питання. Я впевнений, що керівництво ДПСУ та СБУ зверне на це увагу", – сказав він.

Глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зі свого боку додав, що якщо у виконавиць шансону не буде заборони від державних органів, вони зможуть в'їхати в Україну.

"Якщо буде проведена певна робота, яку можуть ініціювати патріотично налаштовані громадяни, або ми, або СБУ винесе відповідне рішення, вони не будуть допущені на територію України", – пообіцяв він.

Нагадаємо, нещодавно "Воровайки" випустили пісню з погрозами Україні:

"Курица не птица, х*хлы не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица не птица, х*хлы не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Стало відомо, що гурт "Воровайки" запланувала концерти у Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві у лютому 2020 року.

  • Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий" у Києві спростував виступ виконавиць шансону.

  • З'ясувалося, що "Воровайки" виступали в "ЛНР" і відзначилися зневажливими висловлюваннями про українців.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
пропаганда
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я бы этих "вороваек" тоже и на порог не пустил. Но не за "х*хлов", а за то, что их "продукт" - низкопробный ширпотреб. А упоминание слова "х*хлы"… Ну, как вам сказать? Гоголь, например, тоже писал: "Сам не знаю, какая у меня душа, х*хлацкая или ру*ская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малор*ссиянину перед ру*ским, ни ру*скому пред малорос*иянином. Обе природы слишком щедро одарены богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую." По нынешним временам это, наверное, тоже крамола, но… Неужели из-за этого Гоголя следует считать укр*инофобом и с*паратистом? Ну, ей-Богу
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Pollak John
Pollak John
нечего вообще впускать в Украину этих рекламщиков уголовного мира .Пусть на Росии там свой лагерный шансон рекламируют и развивают .
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