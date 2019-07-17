Випав із 17-го поверху: в Одесі трагічно помер відомий ведучий

В Одесі помер відомий 29-річний ведучий з Дніпра Євген Щербаков.

Як передає "Інформатор", трагедія сталася 17 липня у дворі "Шостої перлини", на Гагарінському плато близько 7.00.

Чоловік випав із вікна квартири на 17-му поверсі, в яку тільки недавно заселився. Медики, які прибули на місце НП, лише констатували смерть.

Євген Щербаков Instagram

Євген Щербаков Instagram

Євген Щербаков Instagram

Євген Щербаков Instagram

Євген Щербаков Instagram

Загиблий - відомий ведучий, учасник КВК, конферансьє, шоумен. Він - учасник проектів "Імпровізація ведучих", "Прожарка", "ДОМ-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Херсонській області мати впустила однорічну дитину в підвал, у результаті чого дівчинка померла.

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