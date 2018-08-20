Відому в Росії актрису паралізувало

Народну артистку Росії Анастасію Вознесенську паралізувало після інсульту.

Дружина іншого відомого актора Андрія Мягкова до цього хворіла на діабет. Як розповіли сусіди подружжя, Вознесенська не може рухатися після інсульту, передає РЕН ТВ.

Пара прожила разом 55 років. Останнім часом Андрій Мягков з'являвся на публіці без дружини.

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Мягков і Вознесенська у фільмі "Ви мені писали ..."

Анастасія Вознесенська виконала ролі в таких фільмах, як "Вокзал для двох", "Аварія - дочка мента", "Перекид через голову", "Заповіт Сталіна", "Хрестоносець", "Майор Вихор", "Прийміть телеграму в борг" і "Гараж ".

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