Відома українська співачка представила провокаційний кліп

Відома українська співачка Alyosha представляє нову відеороботу "Dama": історію про ревнощі і кохання, про містику, яку кожен з нас може придумати собі, коли відчуває дуже сильні почуття.

"Будь-які ревнощі зазвичай спровоковані тим, що ти сам щось недопрацював у стосунках. Накручувати себе, не можеш прибрати полуду з очей, віриш кожному передбачення ... За підсумком, чим сильніше почуття, тим більше за них потрібно боротися! Ще краще - повністю довіряти людині, тоді в ревнощах просто немає сенсу!", - прокоментувала співачка, передає прес-служба M1.

Режисером "Dama" став Олег Борщевський. Це не перша співпраця співачки і режисера: раніше Олег знімав для Alyosha кліп "БЕЗоружная". Ідея кліпу, за його словами, народилася зі змісту пісні.

"Сюжет кліпу - про пару в момент розставання, про зраду і прощення, про нерви в момент розпаду стосунків. Про двох людей, які не можуть бути один без одного, але зрада унеможливлює їх подальші відносини. Правда, чи зможе жінка пробачити чоловіка і чи не стане це прощення запізнілим? .. Ідея була з метафорами була запропонована мною Alyosha, і сценарій отримав деталі в спільному обговоренні. Так з'явився візуальний хід, коли чоловік зникає, і ми розуміємо, що ця боротьба відбувається в її свідомості", - говорить Олег Борщевський.

Прем'єра кліпу співачки Alyosha "Dama" відбудеться сьогодні, 25 жовтня, в "ДК ПРЕМ'ЄР" на телеканалі М1. Відео вже є на офіційному каналі виконавиці в YouTube.