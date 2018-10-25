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Відома українська співачка представила провокаційний кліп

1.8тЧитати матеріал російською

Відома українська співачка Alyosha представляє нову відеороботу "Dama": історію про ревнощі і кохання, про містику, яку кожен з нас може придумати собі, коли відчуває дуже сильні почуття.

"Будь-які ревнощі зазвичай спровоковані тим, що ти сам щось недопрацював у стосунках. Накручувати себе, не можеш прибрати полуду з очей, віриш кожному передбачення ... За підсумком, чим сильніше почуття, тим більше за них потрібно боротися! Ще краще - повністю довіряти людині, тоді в ревнощах просто немає сенсу!", - прокоментувала співачка, передає прес-служба M1.

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Режисером "Dama" став Олег Борщевський. Це не перша співпраця співачки і режисера: раніше Олег знімав для Alyosha кліп "БЕЗоружная". Ідея кліпу, за його словами, народилася зі змісту пісні.

Відома українська співачка представила провокаційний кліп
Відома українська співачка представила провокаційний кліп
Відома українська співачка представила провокаційний кліп
Відома українська співачка представила провокаційний кліп
Відома українська співачка представила провокаційний кліп

"Сюжет кліпу - про пару в момент розставання, про зраду і прощення, про нерви в момент розпаду стосунків. Про двох людей, які не можуть бути один без одного, але зрада унеможливлює їх подальші відносини. Правда, чи зможе жінка пробачити чоловіка і чи не стане це прощення запізнілим? .. Ідея була з метафорами була запропонована мною Alyosha, і сценарій отримав деталі в спільному обговоренні. Так з'явився візуальний хід, коли чоловік зникає, і ми розуміємо, що ця боротьба відбувається в її свідомості", - говорить Олег Борщевський.

Прем'єра кліпу співачки Alyosha "Dama" відбудеться сьогодні, 25 жовтня, в "ДК ПРЕМ'ЄР" на телеканалі М1. Відео вже є на офіційному каналі виконавиці в YouTube.

Особа
Alyosha
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