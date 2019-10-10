Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 14:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Великий пресмарафон Зеленського: стало відомо, чим годують у президента

2.7т Читати матеріал російською

У четвер, 10 жовтня, розпочався пресмарафон президента Володимира Зеленського з українськими та іноземними журналістами на території Kyiv Food Market.

OBOZREVATEL дізнався, яку їжу подавали на заході (щоб переглянути фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Пресмарафон Зеленського

Пресмарафон Зеленського

Пресмарафон Зеленського проходить на території Kyiv Food Market

Пресмарафон Зеленського проходить на території Kyiv Food Market

Так, представників ЗМІ пригощали круасанами, супами, бутербродами, піцою, гамбургерами, сирниками та різними десертами. Також на столах були вода й автомати з гарячими напоями.

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Фото: РБК

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Пресмарафон Зеленського

Пресмарафон Зеленського

Пресмарафон Зеленського проходить на території Kyiv Food Market

Пресмарафон Зеленського проходить на території Kyiv Food Market

Пресмарафон Зеленського проходить на території Kyiv Food Market

Пресмарафон Зеленського проходить на території Kyiv Food Market

Як повідомляв OBOZREVATEL, співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер заявив, що проведення пресмарафону глави України Володимира Зеленського саме в цьому закладі було ідеєю Офісу президента.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
7
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel