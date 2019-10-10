Великий пресмарафон Зеленського: стало відомо, чим годують у президента

У четвер, 10 жовтня, розпочався пресмарафон президента Володимира Зеленського з українськими та іноземними журналістами на території Kyiv Food Market.

OBOZREVATEL дізнався, яку їжу подавали на заході (щоб переглянути фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Пресмарафон Зеленського

Пресмарафон Зеленського проходить на території Kyiv Food Market

Так, представників ЗМІ пригощали круасанами, супами, бутербродами, піцою, гамбургерами, сирниками та різними десертами. Також на столах були вода й автомати з гарячими напоями.

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського Фото: РБК

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Частування на пресмарафоні Зеленського

Пресмарафон Зеленського

Пресмарафон Зеленського проходить на території Kyiv Food Market

Пресмарафон Зеленського проходить на території Kyiv Food Market

Як повідомляв OBOZREVATEL, співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер заявив, що проведення пресмарафону глави України Володимира Зеленського саме в цьому закладі було ідеєю Офісу президента.

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