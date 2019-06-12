Ведучий Євробачення 2017 вперше показав сина

Відомий український ведучий Володимир Остапчук вперше показав шанувальникам другу дитину – хлопчика Евана-Олександра.

Шоумен і його дружина Олена рік не показували публіці свого півторарічного сина, щоб вберегти від сторонніх очей. Та для сімейної фотосесії в журнал Viva сім'я Остапчук знялася в повному складі.

Зазначимо, Володимир з дружиною також виховують шестирічну дочку Емілію.

Остапчук з сім'єю Instagram @vova_ostapchuk

Остапчук з сім'єю Instagram @vova_ostapchuk

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"Синок так на Олену схожий, красень", "Позитивчик!", "У вас дружина красуня", "Тьху на вас. Ви супер", – написали шанувальники.

Instagram @vova_ostapchuk

Instagram @vova_ostapchuk

Instagram @vova_ostapchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучий пісенного конкурсу Євробачення-2017 Володимир Остапчук розбурхав мережу гей-провокацією.

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