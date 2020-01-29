"Не моя справа": Вакарчук відхрестився від гонорару за корпоратив "Танчиків" у Мінську

Глава фракції "Голос" і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук назвав поїздку на корпоратив розробників гри "Танчики" в Білорусь творчою і запевнив, що не знає, скільки заплатили за їх виступ.

Він вперше поділився подробицями в інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару у рамках авторського відеопроєкту "Орестократія" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви виступили у відомій ІТ-компанії, яка випускає гру "Танчики". Ви знали, що буде скандал, подібний до того, який переслідував Порошенка всі 5 років його президентства – це його Липецька фабрика. Чому ви все ж поїхали?" – прозвучало запитання до Вакарчука.

Вакарчук прокоментував корпоратив "Танчиків" у Мінську Скріншот з відео

"Я не хотів би порівнювати ці речі. По-перше, наші поїздки ніколи не будуть мати ніякого відношення до країни-агресора. По-друге, слава Богу, те, що ти народний депутат, не забороняє тобі за Конституцією займатися творчістю, зокрема концертами", – зазначив він.

У відповідь на зауваження про те, що корпоратив є скоріше бізнесом, артист знайшов відмовку.

"По-перше, я не ставлюся до цього як до бізнесу, живу за законом. Я передав всі корпоративні права, як і треба було. Тепер найголовніше: це була подія, в якій брали участь 2 тис. осіб, молоді хлопці, з різних країн, у тому числі з України, які хотіли влаштувати саме концерт групи "Океан Ельзи". Оскільки у нас сьогодні не так багато можливостей виступати перед людьми, то ми скористалися нею, тим більше всі домовленості були зроблені ще до того, як я потрапив у ВР, і це був єдиний випадок, коли ми собі дозволили це зробити так, як вважали за потрібне", – пояснив він.

Вакарчук виправдався за корпоратив "Танчиків" в інтерв'ю Оресту Сохару

"Ще одна важлива річ, про яку треба сказати – ЗМІ, безумовно, будуть дивитися під мікроскопом на кожну мою дію, але найважливіше – щоб ти мав чисту совість. Ми не виступаємо на презентаціях, ми взагалі не виступаємо на приватних акціях, концертах. Всі останні роки життя, коли я вже міг собі дозволити не думати про виступи на приватних концертах, ми скоротили їх до мінімуму... Це вже 10 років тому було", – виправдався він, назвавши виступ винятком.

Вакарчук також відхрестився від фінансових питань, запевнивши, що не знає вартості виступу його гурту в Мінську: "Насправді це питання не до мене, я не веду ніякої бізнес-діяльності – це питання до компанії. Я не знаю, я говорю як є, це не моя справа", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук сказав, що буде продовжувати давати концерти, оскільки це дозволяє Конституція. Він запевнив, що "червоні лінії" не перейде.

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