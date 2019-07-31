Українську співачку нахабно пограбували в Москві

У Москві зухвало пограбували українську співачку Марію Россінську, стягнувши у неї ікону.

За даними видання "Москва", вартість предмета становила 1790 гривень, у зв'язку з чим артистка звернулася до поліції.

За словами Россінської, вона прийшла з іконою в одне з кафе, залишивши її на підлозі. Поки дівчина відходила, хтось поцупив її майно. За цим фактом порушено кримінальну справу.

Марія Россінська instagram / rossinskaya_official

Киянка Россінська відома за піснею "Слухняна", яку можна часто почути на вулиці зі смартфонів підлітків. Вона випустила кілька кліпів, виступає в клубах.

Марія Россінська instagram / rossinskaya_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно українську співачку MARUV, яка поїхала в Росію на день парламентських виборів, пограбували в Москві. Російський фанат поцупив у неї маску.

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