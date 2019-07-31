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Українську співачку нахабно пограбували в Москві

3.1т Читати матеріал російською

У Москві зухвало пограбували українську співачку Марію Россінську, стягнувши у неї ікону.

За даними видання "Москва", вартість предмета становила 1790 гривень, у зв'язку з чим артистка звернулася до поліції.

За словами Россінської, вона прийшла з іконою в одне з кафе, залишивши її на підлозі. Поки дівчина відходила, хтось поцупив її майно. За цим фактом порушено кримінальну справу.

Марія Россінська

Марія Россінська

instagram / rossinskaya_official

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Киянка Россінська відома за піснею "Слухняна", яку можна часто почути на вулиці зі смартфонів підлітків. Вона випустила кілька кліпів, виступає в клубах.

Марія Россінська

Марія Россінська

instagram / rossinskaya_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно українську співачку MARUV, яка поїхала в Росію на день парламентських виборів, пограбували в Москві. Російський фанат поцупив у неї маску.

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Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес грабеж
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
А она правда - украинская? А она правда - певица?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Такие певицы на Лениградке толпами стоят.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Хоругви, кадило и святые мощи не украли? Ну вот и ладненько ))))
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