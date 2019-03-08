Учасниці "Холостяк-9" потрапили в ДТП: несподівані моменти першого випуску

У п'ятницю, 8 березня, на каналі СТБ вийшов перший випуск шоу "Холостяк-9", в якому головний герой, телеведучий і головний редактор журналу "XXL" Микита Добринін познайомився з учасницями проекту.

Однак перша частина ефіру закінчилася на найнесподіванішому місці: машина з дівчатами потрапила в ДТП. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій і зібрав найцікавіші моменти першої серії (щоб подивитися фото всіх учасниць, доскрольте до кінця сторінки).

Микита Добринін edinstvennaya.ua

Традиційно, учасниці проекту намагалися здивувати своїми подарунками нового Холостяка. Першою несподіванкою на шоу стала поведінка четвертої дівчини – Софії з Києва. Вона попросила конкуренток передати записку Добриніну: "Повернися спиною, і ти побачиш більше". Саме так і відбулося знайомство. Софії було важливо, щоб перше враження залишилося, "не дивлячись очима".

Одна з епатажних учасниць шоу Ольга вже пообіцяла показати йому всі свої татуювання. Розмова зайшла на цю тему, коли Микита побачив через глибоке декольте тату на її животі.

Ще одним епатажним подарунком для головного героя виявилася Катя з Абу-Дабі, яка з ходу вийшла з машини і продемонструвала танець живота, змусивши і його приєднатися.

Танець живота на "Холостяк-9" скріншот

Добринін дійсно не чекав на першому знайомстві дізнатися батьків дівчат. Так сталося з Лізою. Головного героя спантеличив момент, коли замість учасниці до нього вийшов чоловік міцної статури і почав його розпитувати про цілі в житті й на проекті. Як з'ясувалося, Ліза – батькова дочка, яка показала Холостяку свій "головний козир". Микиті довелося провести за руку її в загальний зал після обіцянки батьку піклуватися про його дочку.

Батько учасниці Лізи скріншот

Раптова поява учасниці Кароліни на байку також здивувала Добриніна.

Не обійшлося і без відомих осіб на проекті. Однією з учасниць, яка хоче завоювати серце Микити, виявилася топ-модель по-українськи Ліза Доронько. Її знайомство з героєм перервала дівчина-"подарунок" Наталі, яка чекала на Холостяка в коробці.

Топ-модель Ліза Доронько біля дівчини-"подарунка" скріншот

Ефір перервався, коли глядачів знайомили з 22-ю учасницею на ім'я Елізабет з Флоренції. Вона їхала з дівчатами, тримаючи піднос з випічкою в руках, так як хотіла порадувати головного героя. Несподівано машина різко загальмувала. Судячи з анонсу, в другій частині першого випуску глядачам покажуть кров і наслідки ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий сезон шоу "Холостяк" вийшов на Міжнародний жіночий день 8 березня 2019 року.

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