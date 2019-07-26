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У Скадовську стартували "Чорноморські ігри": перші подробиці

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Головний конкурс фестивалю "Чорноморські ігри" - вокальний і 26 липня проходить його півфінал. На сцену фестивалю вийдуть 46 юних вокалістів і вокальних груп, щоб продемонструвати свій пісенний талант.

Пізно ввечері стануть відомі імена конкурсантів, які пройдуть у фінал конкурсу. Дійство відбувається на центральній набережній Скадовська, вхід вільний.

У Скадовську стартували "Чорноморські ігри": перші подробиці

Оцінює виступи конкурсантів журі, до складу якого увійшли відомі фахівці музичної індустрії і мас-медіа: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Олександр Пономарьов (Народний артист України, співак і композитор), Олена Савінова (викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Олена Мозгова (продюсер), Віталій Дроздов (генеральний директор Хіт FМ), Роман Муха (продюсер каналу М2), Вадим Лисиця (композитор, музичний продюсер), Сергій Кузін ( музикант, ведучий радіо Roks).

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"Чорноморські Ігри" - це фестиваль, який стимулює до розвитку — Олександр Пономарьов

Зірковий експерт сьогоднішнього дня - соліст групи Антитіла, молодіжний посол ЮНІСЕФ ООН в Україні Тарас Тополя.

Крім півфіналістів, на сцену також вийдуть зіркові гості та випускники фестивалю, серед яких: Еліна Іващенко (Гран-прі "Чорноморських Ігор - 2018"), Наталя Гордієнко, David Axelrod, М'ЯТА, Олександр Пономарьов, ALYOSHA, Антитіла.

Сьогодні відбулися конкурси "Фігури з піску", "Малюнок на стіні" і зустрічі з кумирами # SELFIETIMEHITFМ.

Також почав свою роботу дискусійний клуб фестивалю, гостем якого стала група Антитіла. Дискусійний клуб - це проект для юних вокалістів, їх батьків і педагогів, в якому кожен з них може отримати корисні поради від провідних фахівців української музичної індустрії.

Дивіться пряму відеотрансляцію на OBOZREVATEL.

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