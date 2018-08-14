У платті заради дітей: батько-одинак ​​у Таїланді вразив мережу сміливим вчинком

Батько-одинак і​​з Таїланду Чаччі Сем Панутай одягнув сукню заради святкування Дня матері зі своїми дітьми в школі.

Таєць виховує двох хлопчиків Озона й Імсома, після того, як їхня мати залишила сім'ю і переїхала в Європу, пише Buzzfeed News.

На святі до Дня матері, яке організували в школі Озона й Імсома є традиція - дитина повинна стати на коліна перед своєю мамою і подякувати їй за все, що вона робить.

Щоб діти не відчували себе обділеними і залишеними через ситуацію в родині, Чаччі одягнув на свято сукню та прикраси і спробував замінити маму для маленьких хлопчиків.

Подруга Чаччі зняла цей момент і виклала в Facebook. У мережі відео переглянули шість мільйонів разів.

"Всім це дуже сподобалося, всі сміялися і фотографувалися з ним. Його сини абсолютно не були розгублені і розуміли, навіщо тато вдягнув сукню", - розповіла вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, батько наодинці виховує 10 прийомних синів, після загибелі своєї дружини.