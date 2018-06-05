У Нью-Йорку знайдена мертвою відома дизайнер

У Нью-Йорку було знайдено мертвою відому дизайнер Кейт Спейд.

Як повідомляють ряд американських і британських ЗМІ, тіло жінки виявила в її квартирі на Парк-авеню одна з прибиральниць.

У поліції розповіли, що 55-річна Спейд залишила прощальну записку, через що передбачається, що вона наклала на себе руки.

Дизайнер була одружена з Ендрю Спейд - братом американського актора Девіда Спейда. У неї залишилася 13-річна дочка Френсіс.

Спейд заснувала свій бренд Kate Spade New York в 1993 році разом з чоловіком. Її компанія спеціалізувалася на виробництві жіночих сумок, одягу і аксесуарів. Перший бутик марки відкрився в 1996 році, тоді як у 2004 році бренд почав випуск товарів для будинку.

У 2016 році Спейд запустила лінію люксової взуття та сумок Frances Valentine. У 2017 році дохід бренду склав 2,4 мільйона доларів.

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