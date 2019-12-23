У мережі з'явилися дитячі фото і зворушливі історії акторів "Дизель Студіо"

Напередодні Нового року актори "Дизель Студіо" діляться спогадами з дитинства та розповідають, ким були на ранках.

Шанувальників "Дизель Студіо" розчулили дитячі фото акторів, опубліковані в офіційних спільнотах в соціальних мережах. Ми вирішили дізнатися подробиці про їх новорічні свята. Багатьом знайомі і пам'ятні костюми, в яких співали, танцювали і декламували вірші під ялинкою всі ці нескінченні Зайчики і Сніжинки. Але давайте подивимося, ким були на дитячих ранках актори "Дизель Студіо"?

Зайчик-натурал Євген Гашенко

Євген Гашенко розповідає, що був, як і багато хто, дуже милим зайчиком:

- Я в основному був зайцем. Причому, кілька років в одному костюмі. Мама його просто модернізувала і перешивала щороку. До речі, у нас були родичі в селі, тому на моєму костюмі було справжнє заяче хутро!

Яна Глущенко "в короні" з дитячого садочка

А актриса "Дизель Студіо" Яна Глущенко здивувала всіх незвичайними подробицями зі свого дитинства. Виявляється, її костюми для ранків шив ... тато!

- Я пам'ятаю, що на святах була Лисичкою, Сніжинкою, Червоною Шапочкою. А всі ці костюми допомагав робити мій тато. Корони, обшивка костюма "дощиком" - це була його робота. Особливо мені запам'яталася сніжинка ... у мене була така красива корона! Так, вже тоді я була з короною (сміється) До речі, перед тим, як було зроблено це фото, я виявила на своїх чешках дірочку. Я дуже засмутилася, але Дідусь Мороз закрив мою ніжку своєю шубкою!

Індіанець Крутоголов ридав через Діда Мороза

Єгор Крутоголов, актор і художній керівник "Дизель Студіо" розповідає, що в питанні своїх новорічних образів покладався на маму:

- У мене що, був вибір? У що нарядила, в тому і пішов на ранок. За костюм відповідала мама. Пам'ятаю, що в дитячому садку я був справжнім індіанцем! А ось зайчиком чи сніжинкою не був. До речі, саме на Новий рік в дитинстві у мене відбулася психологічна травма. Якось замовлений Дід Мороз "обламався" і його замінив мій тато. Він відмінно впорався! Але після я побачив, як Дід Мороз перетворився назад в мого тата. Я так ридав! Я до кінця не розумів, чому я плачу, але відчував, що стався якийсь обман. Та ще й мій батько був у цьому замішаний!

Сумний гном Віктор Бронюк

А запрошений гість зимового концерту "Дизель Шоу", фронтмен гурту "ТіК" Віктор Бронюк, здивував своїми незвичайними образами:

- У мій час всі були часто-густо - Зайчики і Сніжинки. А я - ні, тому що не приймав ідею "бути, як усі". Я одягався Сумним Гномом, Чебурашкою, мушкетером і Котом Леопольдом.

Прем'єрні зимові випуски "Дизель Шоу" можна подивитися на офіційному YouTube-каналі "Дизель Студіо" щоп'ятниці грудня о 20:10!

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