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4 грудня • оновлено в 21:48
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"У брудній квартирі": відомий сценарист розповів, як народився "95 Квартал"

2.2т
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Студія "Квартал 95" зароджувалася у брудній орендованій квартирі на окраїні Києва.

Про це згадав чемпіон Вищої ліги 1997 року, редактор КВК й відомий сценарист Михайло Гуліков в інтерв'ю SHPENKOV! (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Михайло Гуліков: як зароджувався "95 Квартал"

Михайло Гуліков: як зароджувався "95 Квартал"

Зокрема, він грав у КВК разом із Володимиром Зеленським, який влився у відому команду "транзитом" у 1997 році.

Михайло Гуліков і Володимир Зеленський у КВК

Михайло Гуліков і Володимир Зеленський у КВК

Кадр із відео

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"Колись ми з Гаріком Мартиросяном їздили вести київську "Лігу". Там було ухвалено рішення, що пари якісь провідних гравців КВК будуть. Олександр Васильович сідав у зал, спостерігав за цим усім, і вели гру. Одну з перших ми вели з Гаріком Мартиросяном. Тоді приїжджали до хлопців. Вони тільки заїхали до Києва. Жили у якийсь огидній, брудній квартирі на відшибі, арендованій, та писали Студію "95 Квартал", – згадав він.

Михайло Гуліков згадав, як зароджувався "95 Квартал"

Михайло Гуліков згадав, як зароджувався "95 Квартал"

Кадр із відео

За словами Гулікова, він має відношення до творчого зростання Зеленського, а "Квартал" – це вже "дочка транзиту".

"Ідея була Вовина, тому що він став чемпіоном Вищої ліги у 97-му році, йому було тоді 19 років. Наймолодший чемпіон Вищої ліги. Він не награвся, звичайно, і хлопці не награлися. Вони пішли в сезон, очолили два брати Шефіри – Сергій та Борис. І це їхній проєкт. А вже студія "95 Квартал" у тому вигляді, в якому вона зараз існує, це виключно їхнє дітище, я до цього не мав жодного відношення. Я працював тут", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зеленському пригадали "жарт" про Голодомор в Україні. У 2010 році у "Вечірньому кварталі" показали сценку, в якій співробітники спецслужб прослуховували Віктора Януковича, який підбирав пароль до комп'ютера Віктора Ющенка.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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