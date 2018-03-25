Цимбалюк-Романовська розповіла про дитину від Джигарханяна

Колишня дружина Армена Джигарханяна Віталіна Цимбалюк-Романовська розповіла, що актор дуже хотів дитину.
Як повідомляють "Dni.ru", проте, далі задуму це не зайшло.
"Всерйоз ми цією темою не займалися", - коротко прокоментувала Віталіна.
Вона додала, що у неї до цих пір немає коханця. Екс-дружина Джигарханяна вважає, що це погано.
"З 2001 року, коли у нас почалися стосунки з Арменом Борисовичем, ніяких інших чоловіків в моєму житті не було", - розговорилася Віталіна.
"А ті незатребувані наші емігранти, які приїжджають на телешоу за гонорар і за вказівкою оголошують себе моїми "коханцями", викликають тільки жалість", - додала вона.
Як повідомляв "Обозреватель", екс-дружина знаменитого радянського актора Армена Джигарханяна Віталіна Цимбалюк-Романовська заявила, що має намір судитися зі своїм колишнім чоловіком за наклеп і образи.