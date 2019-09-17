Це все плітки? Навколо хворої Заворотнюк розгорівся гучний скандал

Продюсер групи "Ласкавый май" Андрій Разін заявив, що має намір подати в суд на "Перший канал" і ведучого ток-шоу "Пусть говорят" Дмитра Борисова через передачу, присвячену актрисі Анастасії Заворотнюк.

"Вони не мають права використовувати ім'я "Андрій Разін", тому що воно запатентоване у Роспатенті. Ну, а Борисов і "Перший канал" нехай готуються до судів", – написав він у своєму Instagram.

Анастасія Заворотнюк і Андрій Разін clutch.ua

Він уточнив, що в телешоу можуть "перекручувати і висмикувати з контексту" те, що він говорив про Заворотнюк. Разін заявив, що у програмі обговорюють тільки плітки, і закликав не дивитися її.

"І не вірте ніколи цій програмі, тому що це найжахливіша і найстрашніша програма у нашій державі", – підкреслив продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разін говорив, що стан здоров'я актриси Анастасії Заворотнюк, яку ввели у медикаментозну кому, могло погіршитися через омолодження стовбуровими клітинами.

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