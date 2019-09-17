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17 вересня • оновлено в 07:04
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Це все плітки? Навколо хворої Заворотнюк розгорівся гучний скандал

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Продюсер групи "Ласкавый май" Андрій Разін заявив, що має намір подати в суд на "Перший канал" і ведучого ток-шоу "Пусть говорят" Дмитра Борисова через передачу, присвячену актрисі Анастасії Заворотнюк.

"Вони не мають права використовувати ім'я "Андрій Разін", тому що воно запатентоване у Роспатенті. Ну, а Борисов і "Перший канал" нехай готуються до судів", – написав він у своєму Instagram.

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Анастасія Заворотнюк і Андрій Разін

Анастасія Заворотнюк і Андрій Разін

clutch.ua

Він уточнив, що в телешоу можуть "перекручувати і висмикувати з контексту" те, що він говорив про Заворотнюк. Разін заявив, що у програмі обговорюють тільки плітки, і закликав не дивитися її.

"І не вірте ніколи цій програмі, тому що це найжахливіша і найстрашніша програма у нашій державі", – підкреслив продюсер.

Хочу висловитися за програмою "Пусть говорят" з Дмитром Борисовим, яку вчора зняли на "Первом канале". Вважав і вважаю цю передачу смітником. Після того, коли вони образили Олександра Васильовича Новикова і брудом облили мене, вважаю їх помойнікамі, які збирають якісь розмови і чутки. Вони можуть перевертати все мої слова і висмикувати їх з контексту щодо Анастасії Заворотнюк (а щодо Алли Довлатова хочу сказати, що вона - "сучка"). Одним словом, не дивіться цю програму, поки там такий ведучий і така редакція. Ви можете уявити, скільки гидоти там буде сказано, але по відношенню до цих покидьків я, звичайно, подам в суд і буду з ними судитися, тому що вони не мають права використовувати ім'я "Андрій Разін", тому що воно запатентовано в Роспатенті. І не вірте ніколи цією програмою, тому що це найжахливіша і найстрашніша програма в нашій державі. Ну, а Борисов і "Перший канал" нехай готуються до судам.🤦♂️

Публікація від Андрій Разін "Ласкавий Май" (@razin_andrei_lm)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разін говорив, що стан здоров'я актриси Анастасії Заворотнюк, яку ввели у медикаментозну кому, могло погіршитися через омолодження стовбуровими клітинами.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
? писать не о чем?
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