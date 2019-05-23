"Це сталося!" Відео з таємного весілля Потапа і Каменських

У мережі з'явилися відео, зроблені на довгоочікуваному весіллі шоумена Олексія Потапенка (Потап) із співачкою Настею Каменських (NK)

Так, на фан-сторінці артистки в Instagram були опубліковані зворушливі кадри. Настя і Потап обмінялися обручками, а потім шанувальники змогли побачити перший весільний поцілунок. Гості у цей час не скупилися на радісні вигуки.

Весілля Потапа і Насті Каменських Скріншот з відео

"Це сталося!" – підписані урочисті кадри. "Давно пора!", "Які ж ви гарні!", "Будьте щасливі!" – прокоментували користувачі.

Пізніше в мережі показали, як зірки відзначили цю подію. Каменських і Потапенко виконували свої пісні, танцювали, а також слухали виступ Тіни Кароль.

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