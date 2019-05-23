ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

"Це сталося!" Відео з таємного весілля Потапа і Каменських

14.1тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися відео, зроблені на довгоочікуваному весіллі шоумена Олексія Потапенка (Потап) із співачкою Настею Каменських (NK)

Так, на фан-сторінці артистки в Instagram були опубліковані зворушливі кадри. Настя і Потап обмінялися обручками, а потім шанувальники змогли побачити перший весільний поцілунок. Гості у цей час не скупилися на радісні вигуки.

Весілля Потапа і Насті Каменських

Весілля Потапа і Насті Каменських

Скріншот з відео

"Це сталося!" – підписані урочисті кадри. "Давно пора!", "Які ж ви гарні!", "Будьте щасливі!" – прокоментували користувачі.

Новини
Весілля Потапа і Каменських: перші фото довгоочікуваного свята

Пізніше в мережі показали, як зірки відзначили цю подію. Каменських і Потапенко виконували свої пісні, танцювали, а також слухали виступ Тіни Кароль.

@kamenskux @realpotap так ніжно 💍💍💍 #потапинастя #потапинастякаменских #потап#каменских #настякаменских #свадьба #праздник#мужижена #лучшие #невеста #жених#женихиневеста #nktime #nk #showbizshou#популярноесегодня #новостишоубиза #новости#шоубиз #зіркишоубізу #светскаяжизнь#korekternyring #топновости #топфото#прорекламирую #инстадень #интриги #актуальное#bearanddiamond #bearanddiamond

Публикация от 𝓐𝓷𝓷𝔂𝓼𝓱𝓴𝓪 𝓩𝓱𝓾𝓻𝓪𝓿𝓵𝓮𝓿𝓪 🖤 (@zhuravleva_annyshka)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
Тег
весілля
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
8
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чини новость старпер жениться на потаскушке)))))пох вообще))))))когда Каменская опять разжиреет и постареет он найдет моложе и стройнее))))бабло есть и телки любят))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки