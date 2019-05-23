"Це сталося!" Відео з таємного весілля Потапа і Каменських

У мережі з'явилися відео, зроблені на довгоочікуваному весіллі шоумена Олексія Потапенка (Потап) із співачкою Настею Каменських (NK)
Так, на фан-сторінці артистки в Instagram були опубліковані зворушливі кадри. Настя і Потап обмінялися обручками, а потім шанувальники змогли побачити перший весільний поцілунок. Гості у цей час не скупилися на радісні вигуки.
Весілля Потапа і Насті Каменських
Скріншот з відео
"Це сталося!" – підписані урочисті кадри. "Давно пора!", "Які ж ви гарні!", "Будьте щасливі!" – прокоментували користувачі.
Це сталося !!! 💎🐻💍 * * * # NK # PTP # nkofficial # nkteam # nklove # kamenskux # потапінастя # каменских # потап # нквлог # етонастінблог # nkblog # люблюкаменскіх # nksport # nksport_for_you # mozgiinterteiment # даймне # ДайМне2018 # настякаменскіх # NKfan # nkfamily
Пізніше в мережі показали, як зірки відзначили цю подію. Каменських і Потапенко виконували свої пісні, танцювали, а також слухали виступ Тіни Кароль.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадувало обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, викликавши нові чутки про стосунки. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
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