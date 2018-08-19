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"Тобі ж чоловік зраджує!" Ані Лорак розпалила фанатів новим фото

3.8тЧитати новину російською

Українська співачка Ані Лорак, яка до цих пір не прокоментувала скандал зі зрадою чоловіка Мурата, викликала бурхливу реакцію фанатів.

Зірка опублікувала в своєму Instagram нове фото, під яким і розгорнулося обговорення.

Знімок Ані Лорак залишила без підпису.

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"Чоловік на неї хр*н забив! Він розважається з молодою красунею"; "Тобі ж чоловік зраджує"; "Дивлюся і думаю... Як можна змінити такий ляльці? Красуня, розумниця, чудова мама! Як з іншої планети... Нереальна! Кароліна вибачте звичайно, але чоловік ваш - д*біл повний"; "Кароліна, майже кожна жінка сьогодні проходить випробування розлученням і у кожної своя сумна історія. Тому нікого не слухайте, а чиніть за велінням свого серця. І Бог вам у порадники"; "Турки зруджують усім по природі своїй. І зірка вона чи ні - значення не має", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, у кінці липня в мережі опублікували відео, на якому зображений чоловік української співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу в компанії ефектної киянки. Пара провела вечір у київському караоке-клубі, не соромлячись ніжностей і не приховуючи близьких відносин, а після разом залишила заклад.

Як раніше писав OBOZREVATEL, шанувальники Лорак влаштували жорсткк цькування киянці, з якою нещодавно був викритий у зраді чоловік артистки. Сама ж Ані Лорак скандальний інцидент досі не прокоментувала.

Особи
Ані ЛоракМурат Налчаджиоглу
Місце
Росія
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Жінчин Марія
Жінчин Марія
Да достала эта Лорак. Попёрли её из Украины и правильно сделали.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Жінчин Марія, как раз вы заебали о ней писать и ваши убогие сми
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
в обозревателе одни пидорасы работают
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Егорыч Добрыня
Егорыч Добрыня
Кондратенко Сергей, И в самом деле, приморили своими лободами да лораками. Нахрен они кому нужны. Обоз уже давно превратился в мусорку.
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