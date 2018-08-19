"Тобі ж чоловік зраджує!" Ані Лорак розпалила фанатів новим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка до цих пір не прокоментувала скандал зі зрадою чоловіка Мурата, викликала бурхливу реакцію фанатів.

Зірка опублікувала в своєму Instagram нове фото, під яким і розгорнулося обговорення.

Знімок Ані Лорак залишила без підпису.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 19 Авг 2018 о 8:02 PDT

"Чоловік на неї хр*н забив! Він розважається з молодою красунею"; "Тобі ж чоловік зраджує"; "Дивлюся і думаю... Як можна змінити такий ляльці? Красуня, розумниця, чудова мама! Як з іншої планети... Нереальна! Кароліна вибачте звичайно, але чоловік ваш - д*біл повний"; "Кароліна, майже кожна жінка сьогодні проходить випробування розлученням і у кожної своя сумна історія. Тому нікого не слухайте, а чиніть за велінням свого серця. І Бог вам у порадники"; "Турки зруджують усім по природі своїй. І зірка вона чи ні - значення не має", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, у кінці липня в мережі опублікували відео, на якому зображений чоловік української співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу в компанії ефектної киянки. Пара провела вечір у київському караоке-клубі, не соромлячись ніжностей і не приховуючи близьких відносин, а після разом залишила заклад.

Як раніше писав OBOZREVATEL, шанувальники Лорак влаштували жорсткк цькування киянці, з якою нещодавно був викритий у зраді чоловік артистки. Сама ж Ані Лорак скандальний інцидент досі не прокоментувала.